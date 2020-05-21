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21.05.2020 17:55
Рубрика: Экономика

Силуанов опроверг отмену бюджетного правила

Текст: Роман Маркелов
Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина указал, что оно хорошо себя зарекомендовало как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Уже было несколько проверок на прочность. Взять хотя бы текущую ситуацию. Всего месяц назад цены на нефть опускались ниже 10 долларов за баррель.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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При этом курс реагировал не очень остро, инфляция сохранялась даже ниже ориентира Банка России, долгосрочные процентные ставки в экономике остались стабильными. А в части бюджетной политики по сути только благодаря правилам у нас сейчас в такой непростой обстановке есть возможность не только не сокращать сильно расходы, но и оказывать временные меры поддержки гражданам, пострадавшим отраслям экономики и предприятиям в связи с введенными ограничениями", - сказал Силуанов. Поэтому ни о какой отмене не может быть речи, параметр цены нефти в бюджетных правилах точно пересматривать не планируется, добавил глава Минфина.

Силуанов уточнил, что в 2020 году будет увеличен объем заимствований по сравнению с параметрами бюджета, утвержденными в соответствии с бюджетным правилом - ожидается значимое недопоступление ненефтегазовых налогов, необходимо направить дополнительные ресурсы на антикризисные меры. "К осени также будем пересматривать наши среднесрочные параметры - в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, адаптации экономики - будем уточнять и оценки поступления ненефтегазовых доходов на новую бюджетную трехлетку. Можно будет подумать над тем чтобы частично временное снижение ненефтегазовых доходов покрыть за счет дополнительных заимствований в 2021 году", - допустил Силуанов.

Но здесь, по его словам, нужно быть аккуратными, чтобы не забирать дефицитный кредитный ресурс у частного сектора в период восстановления экономики. "В любом случае бюджет нужно будет постепенно приводить в соответствие с возможностями экономики - ограничение предельных расходов параметрами бюджетных правил в трехлетнем бюджете точно отменять не планируется", - сказал Силуанов.

Фото: AP Photo/Eric Gay
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В начале мая в интервью газете "Ведомости" Силуанов говорил об опасности отмены бюджетного правила для бюджета и макроэкономической стабильности. При этом он допустил "заморозку" цены отсечения стоимости нефти в бюджетном правиле (сейчас она составляет 42,4 доллара за баррель).

По текущей версии бюджетного правила дополнительные доходы федерального бюджета от продажи за рубеж нефти сверх цены отсечения направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Цена отсечения нефти в бюджетном правиле каждый год индексируется на 2%. В последние месяцы из-за падения цен на нефть намного ниже цены отсечения Минфин продает валюту из ФНБ для компенсации выпадающих доходов бюджета.

Накануне об обсуждении в правительстве возможной отмены бюджетного правила до конца года сообщило агентство Bloomberg. В январе ряд аналитиков после смены правительства предполагали, что действующий механизм бюджетного правила может быть пересмотрен для финансирования расходов на выполнение социальных обязательств. Тогда Минфин также отвергал изменения в механизме бюджетного правила.

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