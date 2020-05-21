Смартфоны будут отслеживать больных коронавирусом. Вот как это работает

Компании Apple и Google запустили интерфейс создания приложений (API), для уведомления пользователей о контактах с инфицированными коронавирусом людьми.

Это означает, что смартфон, на котором активирована такая функция, сможет предупредить владельца о том, что у него был контакт с заразившимся человеком. Или же, если сам владелец болен, предупредит об этом тех, кто успел пообщаться с ним.

Как работает система? Рассказываем на простых примерах.

1. Например, один человек вышел на улицу и сел на лавку рядом с другим человеком. Если у них обоих в смартфонах включена функция "Ведение журнала контактов с COVID-19" (так она называется в iOS) и специальное приложение медицинской службы, то устройства обменяются между собой через Bluetooth "маяками" - уникальными идентификаторами.

2. Через неделю у одного из них диагностируют коронавирус. Он открывает медицинское приложение и загружает в него документы из больницы или поликлиники, которые подтверждают диагноз.

3. Вскоре второй человек увидит уведомление о том, что он контактировал с кем-то, у кого был диагностирован COVID-19. Никакой другой информации он не получит - данные о месте контакта, а также имя и фамилия человека не регистрируются (только дата и время). В Apple утверждают, что процесс обмена уникальными "маяками" полностью конфиденциальный.

4. После этого человек, получивший уведомление о контакте с зараженным прохожим, в своем медицинском приложении получит указания, что ему делать дальше (отправиться в больницу, сдать тест и так далее). А если у него также будет подтвержден COVID-19, он сможет проделать те же действия, что и первый - сообщить приложению о своем и диагнозе предупредить людей, с которыми контактировал он сам, о возможном инфицировании.

В iOS 13.5 уже реализована система обмена "маяками" - ее можно включить в настройках "Конфиденциальность - Здоровье". Приложения будут разработаны позднее. В программе на сегодняшний день принимают участие 22 государства.