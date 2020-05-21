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Рубрика: В мире

США одобрили продажу Тайваню торпед на 180 миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования. Общая сумма сделки оценивается в 180 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона, отвечающего за поставки военной техники и оружия за рубеж.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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В Вашингтоне полагают, что эта сделка "служит национальным и экономическим интересам США", а Тайвань будет использовать свои усовершенствованные возможности "в качестве средства сдерживания региональных угроз и укрепления обороны", пишет ТАСС. Госдеп уже официально уведомил конгресс о своем решении. Теперь у законодателей есть 30 дней на изучение этих контрактов и их возможное блокирование.

Тайвань - самый большой китайский остров - находится под управлением собственной администрации, однако официальный Пекин считает его одной из провинций КНР. МИД Китая не раз заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.

В мире США В мире Восточная Азия Тайвань

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