Стали известны даты ЕГЭ-2020 по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал проект нового расписания ЕГЭ-2020. Экзамены по всей стране начнутся 29 июня с ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

Русский язык будет разделен на два дня: он пройдет 2 и 3 июля. 6 июля запланировано ЕГЭ по профильной математике. А базовая математика в 2020 году отменяется: для поступления в вузы она не нужна.

9 июля - ЕГЭ по истории и физике. 13 июля - по обществознанию и химии. 16 июля - по биологии. Также в этот день пройдет письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.18 и 20 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. В Рособрнадзоре подчеркивают: также будут предусмотрены резервные дни по всем предметам. Все участники, зарегистрированные как на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты.

Кроме того, на портале для обсуждения проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ. В нем, в частности, прописана такая мера: "При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета может быть установлено не более трех вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена".

В эти три экзамена не входят творческие или профессиональные испытания, которые некоторые вузы могут проводить сами в дополнение к ЕГЭ.

- У нас в основном везде как раз три экзамена и требуется. Есть пара направлений, где четыре, - прокомментировал новость ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров. - 27 мая проведем ученый совет и скорректируем количество ЕГЭ по всем направлениям.

Также Михаил Эскиндаров сделал важный прогноз: вполне вероятно, что желающих оформить образовательные кредиты станет больше.

- Сейчас образовательные кредиты выдают под 8-16 процентов годовых, в зависимости от условий банка. Для большинства студентов это неподъемные суммы. До сих пор очень немногие обращались за кредитами именно поэтому, - рассказал он. - Президент дал поручение снизить ставку по образовательным кредитам до 3 процентов. Это повысит популярность кредитов для обучения в вузе. Хочется, чтобы Центробанк поскорее определился с механизмом предоставления кредитов по новой схеме и со сроками их погашения. Надеюсь, ребятам не придется оформлять дополнительные бумаги, и банки будут выделять средства просто по факту поступления в университет.