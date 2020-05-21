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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Столичный воздух во время самоизоляции жителей стал в 1,5 раза чище

Текст: Ирина Огилько
Почти за два месяца самоизоляции жителей столичный воздух стал более, чем в 1,5 раза чище. А самыми "чистыми" днями стали 22 апреля и 10 мая. Анализ воздуха опубликовал Мосэкомониторинг.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как рассказала "РГ" заместитель директора Мосэкомониторинга Елена Лезина, очищению воздуха способствовало сокращение автомобилей на улицах города, а именно они являются главными источниками выбросов в атмосферу мегаполиса. К слову, по данным департамента транспорта столицы, трафик в апреле на столичных улицах был равен одному баллу или был менее, и лишь после майских праздников подрос до двух баллов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- В период режима самоизоляции концентрации загрязняющих веществ ниже обычно наблюдаемых уровней, причем эта тенденция сохраняется и после майских праздников, когда ряду предприятий разрешили продолжить работать, - рассказала Лезина. - Причем снижение уровня загрязнения воздуха отмечаем не только возле автотрасс, но и на жилых территориях и территориях Троицкого и Новомосковского округов. В среднем сокращение концентрации вредных веществ составляет 1,5 раза по сравнению с обычными значениям для апреля-мая. Хотя если вблизи автотрасс концентрации по сравнению с обычными уровнями оказались ниже в 1,5 раза по оксиду углерода, диоксиду азота и взвешенных веществ РМ10, то по оксиду азота снижение составило аж в 2,2 раза. Такие данные вполне сопоставимы с обычными показателями загрязнения воздуха в жилых кварталах. При этом в период самоизоляции в жилых районах был зафиксирован еще более чистый воздух, чем в привычное время в Новой Москве: концентрация оксида углерода снизилась в 1,4 раза, диоксида азота - в 1,8 раза, диоксида серы - в 2,1 раза, оксида азота - в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 - в 1,6 раза.

Как отметила Лезина, на очищение воздуха влияют также погодные условия, и москвичам повезло, что погода способствовала рассеиванию вредных примесей. Самыми "чистыми" днями в период самоизоляции стали 22 апреля и 10 мая. В эти дни на жилых территориях не было зафиксировано превышений концентраций загрязняющих веществ. Более того, данные автоматических станций свидетельствуют, что по ряду показателей значения в целом оказались минимальными за последние несколько лет. К примеру, вблизи автотрасс содержание в атмосферном воздухе диоксида и оксида азота в период майских праздников 2020 года оказалось минимальным начиная с 2016 года, а концентрации оксида углерода - за последние 10 лет.

После майских праздников и запуска работы ряда производств ситуация несколько ухудшилась в районе автотрасс: концентрации оксида азота и диоксида серы стали соизмеримы с данными прошлого года. А вот в жилых кварталах изменений станции мониторинга не фиксируют.

Как отмечает Елена Лезина, кратковременное очищение воздуха должно благоприятно сказаться на качестве почвы и воды. Однако, по словам специалиста, увидев воочию разницу в качестве воздуха, может быть многие москвичи будут сами способствовать сокращению выбросов в атмосферу, например, чаще оставляя автомобиль дома или работая удаленно. Она напомнила, что благодаря природоохранной деятельности столичный воздух стал чище с 2010 года. Связано это с развитием транспортной системы города, реорганизацией промышленных предприятий и другими природоохранными мероприятиями.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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