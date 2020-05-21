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21.05.2020 14:02
Рубрика: Спорт

Татьяна Навка выписана из больницы после заболевания коронавирусом

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выписана из больницы, где она находилась после заболевания коронавирусом.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Татьяна Навка и ее муж - пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков были госпитализированы 12 мая после того, как им был поставлен диагноз COVID-19.

В четверг Навка сообщила ТАСС, что ее выписали.

"Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице", - рассказала Навка.

Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой на Играх 2006 года в Турине в танцах на льду вместе с Романом Костомаровым. Также эта пара дважды побеждала на чемпионате мира и трижды выигрывала золото чемпионатов Европы и России.

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