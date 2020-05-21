Трансляция "Бессмертного полка онлайн" набрала более 20 млн просмотров

Около трех миллионов заявок было подано на участие в проекте "Бессмертный полк онлайн". При этом посмотрели трансляцию более 20 миллионов человек. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе общероссийского движения "Бессмертный полк России".

Как напомнили организаторы, несмотря на то, что подать заявление на участие в "Бессмертном полку" нужно было до 15.00 9 мая, модераторы до сих пор не обработали все анкеты. "Трансляция набрала уже более 20 миллионов просмотров. Их число постоянно растет - все ждут появления в строю "Бессмертного полка" своих героев, - рассказали в пресс-службе. - Часть заявок возвращается на доработку, которую может произвести только отправитель. Модератор не вправе вмешиваться в анкеты: поправлять, например, ошибки в написании имени или фамилии, разместить вертикально фотографию. Трансляция шествия героев до сих пор продолжается. И закончится онлайн-акция, когда все собранные заявки будут обработаны и показаны.

По всем вопросам, можно звонить на горячую линию проекта 8(800)20-1945-20. Посмотреть шествие можно на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru или Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре "Okko".