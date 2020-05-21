Туроператорам частично компенсируют расходы на выплаты туристам за аннулированные туры и на их вывоз из других стран. На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей.

Средства смогут получить те компании, которые уже вернули деньги туристам. Контролировать целевое и эффективное использование средств будет Ростуризм. Сейчас идет сбор заявок от туроператоров, пояснили в ведомстве. Сколько уже заявок подано, в Ростуризме не уточнили. Доклад об использовании средств в правительство представят до 1 октября 2020 года.

Возмещаться будут затраты туроператоров, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Как ранее отмечала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, стоимость авиаперелета в составе турпродукта составляет в среднем около половины, поэтому субсидия позволит туроператорам компенсировать часть затрат и поможет выполнить максимум обязательств перед туристами за отмененные туры.

Часть туроператоров по выездному туризму одновременно занимаются внутренним туризмом, поэтому субсидии помогут в целом поддержать отрасль, считают в Ростуризме.

Предусмотрены также другие меры поддержки. Правительство приняло решение о возможности использования средств фонда персональной ответственности туроператоров для возврата денег туристам, которые приобрели тур на период с начала действия карантинных ограничений до 1 июня. Фонды формируются за счет взносов туроператоров, работающих на рынке выездного туризма. Сейчас в них накоплено около 1,6 млрд рублей. Кроме того, размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" на 2020 год составит символический 1 рубль. Введен мораторий на проверки и применение санкций за несвоевременную подачу налоговой отчетности, действуют и другие меры, доступные всем компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Туризм был включен в перечень пострадавших в числе первых.