У берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Кипра

В Гвинейском заливе грузовое судно ESL Australia под флагом Кипра стало жертвой нападения пиратов, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Dryad Global. Атака произошла в морской экономической зоне Нигерии в 250 км от берега.

Подробностей известно немного. Сообщается, что экипаж не пострадал: все его участники успели укрыться в специально оборудованном для таких случаев помещении на корабле. Планы пиратов в отношении захваченного судна пока неизвестны.

К месту нападения уже направлена помощь - несколько судов ВМС Нигерии.