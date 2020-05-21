Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов

В возрасте 61 года скончался олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Герасимов.

О смерти прославленного хоккеиста сообщает официальный сайт ЦСКА, за который он провел 232 матча и забросил 73 шайбы.

"Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста", - говорится в сообщении.

В составе армейского клуба Герасимов, выступавший на позиции крайнего форварда, семь раз выигрывал чемпионат СССР. Также он выступал за пензенский "Дизелист".

В составе сборной СССР на Олимпиаде 1984 года Герасимов провел семь матчей и отметился двумя голами и тремя результативными передачами. За эту победу ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

После завершения карьеры Александр Герасимов работал в хоккейной СДЮШОР ЦСКА.