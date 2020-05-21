Новости

В Москве рухнул спрос на квартиры в новостройках 14:24
Десятилетний ростовчанин ранил из пневматики пятилетнего брата 14:24
Издатель журнала "Флирт" вновь задержан в Москве за организацию проституции 14:21
В Тюмени выявили очаг коронавируса среди вахтовиков в обсервации 14:21
Тренер Логинова возглавит мужскую сборную Болгарии по биатлону 14:18
В Сыктывкаре дочь нашла отца, который жил 24 года в подвале 14:17
У вице-мэра Воронежа диагностирован COVID-19 14:15
Медведев назвал последствия COVID-19 для мира 14:04
Власти Подмосковья назвали возможную дату открытия МФЦ 14:04
Татьяна Навка выписана из больницы после заболевания коронавирусом 14:02
Один из лучших ресторанов мира из-за коронавируса превратился в бургерную 14:00
В Москве в массовой аварии разбились спорткар за 14 миллионов и "Жигули" 14:00
Дед хранил "шестерку" 30 лет в гараже, но она все равно начала гнить 14:00
В центре Краснодара обнаружили древнее захоронение 13:59
Медведев: Программа поддержки малого и среднего бизнеса будет расширяться 13:58
В Удмуртии задержали подозреваемых в похищении человека 13:56
Подполковника НСО Болгарии обвинили в организации заказных убийств 13:54
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов 13:53
Видео: Росгвардейцы в Сочи спасли тонущую девушку из реки Мзымта 13:50
Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы 13:49
Силуанов: Есть основания исполнить нацпроекты в 2020 году в полном объеме 13:47
В Саратове серийного насильника осудили на 12 лет 13:43
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в КБР достигло девяти 13:38
Медведев рассказал о плюсах и минусах самоизоляции 13:36
Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержек выплат медикам 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 13:53
Рубрика: Спорт

Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

В возрасте 61 года скончался олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Герасимов.

О смерти прославленного хоккеиста сообщает официальный сайт ЦСКА, за который он провел 232 матча и забросил 73 шайбы.

"Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста", - говорится в сообщении.

В составе армейского клуба Герасимов, выступавший на позиции крайнего форварда, семь раз выигрывал чемпионат СССР. Также он выступал за пензенский "Дизелист".

В составе сборной СССР на Олимпиаде 1984 года Герасимов провел семь матчей и отметился двумя голами и тремя результативными передачами. За эту победу ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

После завершения карьеры Александр Герасимов работал в хоккейной СДЮШОР ЦСКА.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Общество Утраты

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
Маркировка лекарств стала обязательной для лицензирования
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах
Праздник
Праздник
Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие
Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым