Управляющие компании вышли на плато неплатежей

Отмена пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг сильно ударила по организациям ЖКХ. В апреле, по данным НП "ЖКХ Контроль", собираемость платежей упала на 30-40%.

Временное приостановление санкций за неоплату должно помочь семьям, в которых сильно снизились доходы, а также тем, кто не может платить из-за самоизоляции. До конца года приостановлена поверка счетчиков и "наказания" за ее несвоевременное проведение. Для помощи малообеспеченным жителям, ранее получавшим субсидии на оплату ЖКУ, введено автоматическое продление этих субсидий с последующим перерасчетом. Однако, подчеркивают в минстрое, жителям нужно все же стараться вовремя оплачивать услуги, пользоваться сервисами онлайн-оплаты - значительное падение доходов управляющих компаний может ухудшить состояние жилых домов и осложнить подготовку к зиме. Тем более что управляющие организации сейчас вынуждены нести незапланированные затраты на дезинфекцию подъездов. Ожидается, что после окончания режима самоизоляции ситуация с недосбором платежей станет не такой критичной. Хотя уровень платежной дисциплины будет все же меньше того, который был до появления коронавируса.

22 предприятия из сферы ЖКХ вошли в список системообразующих организаций. При необходимости они смогут обратиться за господдержкой. В перечень включены поcтавщики тепла и горячей воды, у которых выручка по итогам прошлого года была не менее 12 млрд рублей, а для водоканалов порог по выручке составил 3,5 млрд рублей (при этом компания должна работать в городах федерального значения и центрах регионов). Также в список вошли две компании, занимающие доминирующее положение в регионах.

Минстрой готовит пакет мер по поддержке отрасли. Представители ЖКХ предлагают включить ее в перечень наиболее пострадавших, усовершенствовать адресную поддержку населения, ввести налоговые послабления и др. В ближайшее время пакет мер должен быть вынесен на обсуждение правительства.