В британских пабах запретят пить у барной стойки и менять бокалы

После отмены ограничений жизнь британцев будет совсем другой. С идеями о будущей работе ресторанов выступила торговая группа UKHospitality (UKH). Специалисты, в том числе, предлагают запретить посетителям выпивать у барной стойки для предотвращения распространения коронавируса, сообщает портал News.Sky.com.

При этом отмечается, что рестораторы должны выполнить эти и другие требования для обеспечения открытие заведений, не работающих с марта. Предлагается также доставлять приборы с каждым приемом пищи, а приправы в индивидуальной упаковке.

Кроме того, любители крепких напитков не будут возвращать бокалы до завершения трапезы. Важными составляющими являются ограничение количества клиентов и соблюдение социальной дистанции. Для этого предусмотрены специальные схемы расстановки столов. Будет также ограничиваться пребывание детей на открытых игровых площадках и строго контролироваться места для курения.

Премьер Борис Джонсон озвучил, что некоторые гостиничные комплексы могут быть вновь открыты с 4 июля на третьем этапе смягчения запретов из-за коронавируса. Пабы, рестораны и отели вынуждены были отправили персонал в принудительный отпуск. Владельцы соглашаются с поэтапным открытием бизнеса, они не желают двигаться вперед, "пока не настанет время".