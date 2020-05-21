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21.05.2020 15:09
Рубрика: В мире

В британских пабах запретят пить у барной стойки и менять бокалы

Текст: Александр Саможнев

После отмены ограничений жизнь британцев будет совсем другой. С идеями о будущей работе ресторанов выступила торговая группа UKHospitality (UKH). Специалисты, в том числе, предлагают запретить посетителям выпивать у барной стойки для предотвращения распространения коронавируса, сообщает портал News.Sky.com.

Фото: EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
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При этом отмечается, что рестораторы должны выполнить эти и другие требования для обеспечения открытие заведений, не работающих с марта. Предлагается также доставлять приборы с каждым приемом пищи, а приправы в индивидуальной упаковке.

Кроме того, любители крепких напитков не будут возвращать бокалы до завершения трапезы. Важными составляющими являются ограничение количества клиентов и соблюдение социальной дистанции. Для этого предусмотрены специальные схемы расстановки столов. Будет также ограничиваться пребывание детей на открытых игровых площадках и строго контролироваться места для курения.

Премьер Борис Джонсон озвучил, что некоторые гостиничные комплексы могут быть вновь открыты с 4 июля на третьем этапе смягчения запретов из-за коронавируса. Пабы, рестораны и отели вынуждены были отправили персонал в принудительный отпуск. Владельцы соглашаются с поэтапным открытием бизнеса, они не желают двигаться вперед, "пока не настанет время".

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