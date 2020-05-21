В этом году отменят выпускные экзамены в 9 классах

Выпускные экзамены в девятых классах, ОГЭ, решено отменить. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Выпускные экзамены в 9 классах отменены. Аттестация пройдет по текущим оценкам, - подчеркнул Сергей Кравцов. - ЕГЭ предстоит сдавать только тем, кто будет поступать в вузы.

По словам министра, пункты проведения ЕГЭ будут подвергнуты самой строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке. Рассадка учащихся будет на расстоянии не менее 1,5 метра.

- Экзамен по русскому будет разделен на два дня, - рассказал Сергей Кравцов. - У всех на входе будут проверять температуру.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил о том, что ЕГЭ по всей стране начнется 29 июня.

- Выросла нагрузка на всех участников образовательного процесса. Но он не прервался. В этом заслуга как учителей, так и самих учащихся. Эти испытания позволяют понять, какую значимость имеет школа и как важен учительский труд, - отметил Сергей Кравцов на совещании у президента. - В первые дни возникли проблемы технического характера, но их удалось быстро устранить. Был организован штаб по взаимодействию с образовательными организациями и регионами.

По словам министра, ситуация с коронавирусом позволила увидеть узкие места в системе образования, сделать практические выводы на будущее.

- Все очень хотят и ждут, когда школы России вернутся к нормальному режиму работы. Новые технологии всегда будут важным, перспективным, но только дополнением, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Живого контакта учителя с учеником ничто не заменит. Мы готовимся к новому учебному году. В июле начнется ремонт школ, будет проведена санэпидемобработка. Все будет готово на сто процентов для возвращения учеников в школы.