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21.05.2020 15:00
Рубрика: Общество

В этом году отменят выпускные экзамены в 9 классах

Текст: Ксения Колесникова
Выпускные экзамены в девятых классах, ОГЭ, решено отменить. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Выпускные экзамены в 9 классах отменены. Аттестация пройдет по текущим оценкам, - подчеркнул Сергей Кравцов. - ЕГЭ предстоит сдавать только тем, кто будет поступать в вузы.

По словам министра, пункты проведения ЕГЭ будут подвергнуты самой строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке. Рассадка учащихся будет на расстоянии не менее 1,5 метра.

- Экзамен по русскому будет разделен на два дня, - рассказал Сергей Кравцов. - У всех на входе будут проверять температуру.

Фото: iStock
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Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил о том, что ЕГЭ по всей стране начнется 29 июня.

- Выросла нагрузка на всех участников образовательного процесса. Но он не прервался. В этом заслуга как учителей, так и самих учащихся. Эти испытания позволяют понять, какую значимость имеет школа и как важен учительский труд, - отметил Сергей Кравцов на совещании у президента. - В первые дни возникли проблемы технического характера, но их удалось быстро устранить. Был организован штаб по взаимодействию с образовательными организациями и регионами.

По словам министра, ситуация с коронавирусом позволила увидеть узкие места в системе образования, сделать практические выводы на будущее.

- Все очень хотят и ждут, когда школы России вернутся к нормальному режиму работы. Новые технологии всегда будут важным, перспективным, но только дополнением, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Живого контакта учителя с учеником ничто не заменит. Мы готовимся к новому учебному году. В июле начнется ремонт школ, будет проведена санэпидемобработка. Все будет готово на сто процентов для возвращения учеников в школы.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России

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