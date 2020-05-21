В формате видеоконференции пройдет майское заседание СМИД ОДКБ

Совместное противодействие современным вызовам и угрозам безопасности станет одной из доминант майской повестки дня заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Оно намечено на ближайший вторник в формате видеоконференции, уточнил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Кроме того, по его словам, которые приводит БЕЛТА, главы внешнеполитических ведомств обсудят "состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ, рассмотрят вопросы о сотрудничестве ОДКБ с СНГ и ШОC. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию государств - членов ОДКБ на международных площадках, развитию миротворческого потенциала организации и институтов наблюдателя и партнера ОДКБ".

Участники встречи планируют принять ряд совместных заявлений, в том числе, по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН.

На рассмотрение министров, пояснил пресс-секретарь, будут представлены проекты документов о плане консультаций на период второй половины текущего года - первой половины 2021 года, а также об очередном распределении квотных должностей в секретариате организации.

Для проведения заседания, в котором примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, уточнил Зайнетдинов, будут задействованы возможности Центра кризисного реагирования.