В Москве топ-менеджер открыл стрельбу по проезжавшим автомобилям

Неизвестный на Land Cruiser Prado обстрелял двух водителей на Люблинской улице в Москве. Пострадавшие сообщили об инциденте в полицию, сообщает kp.ru.

"После обращения пострадавших от стрельбы водителей, в Москве был введен план Перехват. Менее чем через час стрелок был задержан. Им оказался 55-летний топ-менеджер крупной энергетической компании", - рассказал источник в правоохранительных органах.

После осмотра автомобиля задержанного был обнаружен пистолет в кобуре, спрятанный в моторном отсеке внедорожника. Мужчина пояснил, что этот травматический пистолет принадлежит ему, однако никаких документов и разрешений на него нет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ - хулиганство.