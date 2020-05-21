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Рубрика: В мире

Цифры - не главное

В Пекине в ближайшие дни решат, как дальше жить Китаю
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
В Пекине 22 мая открываются ежегодные сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - высшего консультативного и законодательного органа КНР. Днем ранее пройдет сессия высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Вообще-то эти мероприятия начинаются каждый год в начале марта, но сейчас из-за коронавируса их перенесли на два с половиной месяца. На этих сессиях, которые длятся обычно в общей сложности десять дней, должны быть определены политические и экономические цели и приоритеты на ближайший год. Посол России в Китае Андрей Денисов назвал предстоящую сессию ВСНП "исторической". Особенно интересным, по его словам, станет социально-экономическая повестка. Всем интересно, как отреагирует Пекин на пандемию и дальнейшее ухудшение отношений с США. Большое значение это имеет и для России. При этом оба мероприятия пройдут в урезанном формате. Для журналистов в большинстве случаев сделают онлайн-трансляцию.
Фото: Синьхуа
Китай активизировал усилия для восстановления экономики

Как ожидается, одним из основных вопросов будет укрепление международного сотрудничества Китая с целью создать систему совместной борьбы с пандемией коронавируса. Как рассказал "РГ" старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов, тот факт, что сессия ВСНП все-таки открывается - важный политический сигнал и китайскому обществу, и внешнему миру о том, что эпидемия коронавируса поставлена под контроль. Таким же знаком стало осторожное восстановление работы системы образования. Денисов отмечает, что ЦК Компартии Китая и Госсовет накануне сессии ВСНП опубликовали важный документ, излагающий подходы к экономической реформе в "новую эпоху". "В документе подчеркивается, что китайская экономика перешла из стадии быстрого роста в стадию высококачественного развития, - говорит Денисов. - При этом отмечается, что рыночная система Китая еще недостаточно развита, отношения между правительством и рынком пока не окончательно отрегулированы. Это может быть знаком того, что правительственные органы не обязательно будут устанавливать какие-то жесткие показатели, а скорее всего, подчеркнут решающую роль рынка, и то, что главное сейчас - не удержание темпов роста в определенных рамках, а более качественный рост".

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