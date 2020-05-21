В Подмосковье создали онлайн-калькулятор для расчёта выплат медикам

У медицинского персонала, работающего с больными коронавирусной инфекцией в Подмосковье, больше не будет сомнений в том, правильно ли им рассчитали размер положенных выплат. В области создали онлайн-калькулятор, с помощью которого каждый сотрудник системы здравоохранения, имеющий право на "ковидные" надбавки, может определить их точную сумму.

Калькулятор расположен на региональном сайте госуслуг. С его помощью легко не только получить подробную информацию по президентским, федеральным и региональным стимулирующим выплатам, но и получить онлайн-выписку по надбавкам. Чтобы воспользоваться калькулятором, нужно иметь регистрацию на портале госуслуг.