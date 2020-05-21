В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57

Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно. Они показали, что требования тактико-технического задания воплощены на практике почти на сто процентов.

Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. По его словам, результаты испытаний позволяют выполнить госконтракт на поставку новейших боевых машин в соответствии с графиком. Напомним, речь идет о поступлении в Воздушно-космические силы (ВКС) 76 истребителей, ими оснастят три авиационных полка. Первые самолеты - так называемая установочная партия - должны быть переданы заказчику уже до конца текущего года.

Также Борисов отметил, что экстренная ситуация с распространением COVID-19 пока на выполнение контракта по Су-57 не повлияла.

Как уже писала "РГ", истребитель пятого поколения будет поставляться в войска в два этапа. Первый должен завершиться в середине 2020-х, в его рамках в ВКС поступят самолеты с двигателями четвертого поколения. Параллельно будут вестись доработка и испытания двигателя пятого поколения, им оснастят Су-57, которые закупят в рамках второго этапа.

В данный момент истребитель также проходит испытания в режиме беспилотника. Отработка полета ведется на базе летающей лаборатории Т-50 (заводское название Су-57): пилот присутствует в кабине лишь для контроля за работой автоматики.