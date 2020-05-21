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21.05.2020 22:12
Рубрика: Спорт

В РФС не исключили досрочного завершения сезона в РПЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Нынешний сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет завершен досрочно, если клубы в массовом порядке начнут отказываться от участия в турнире. Об этом заявил в ходе видеоконференции заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Рассматриваем вариант, при котором клубы смогут дозаявлять игроков, чтобы заменить заболевших футболистов. Но если клубы начнут массово отказываться от участия по объективным причинам, то исполком примет решение", - сказал Митрофанов.

По его словам, вариант, при котором клубы будут завершать сезон, играя молодежными составами, исключен.

Исполком РФС 15 мая принял решение, что нынешний сезон будет возобновлен во второй половине июня.

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