В России появятся шесть новых автокинотеатров

Шесть новых автокинотеатров в скором времени могут открыться в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. На этих площадках планируют показывать популярные картины прошлых лет и фильмы, которые недавно были в прокате.

По словам президента сети кинотеатров "Каро" Ольги Зиняковой, автокинотеатры позволят людям даже в условиях соблюдения социальной дистанции смотреть кино на большом экране. Как она сообщила в интервью телеканалу "РБК", проект сейчас находится на финальной стадии согласования.

Города уже определены - это Москва, Санкт-Петербург и Казань. Осталось дождаться согласования городских властей.

Купить билеты в автокинотеатры можно будет онлайн. А затем бесконтактно проехать на площадку и занять свое место. Если вы не мыслите просмотр фильма без попкорна и напитков, то их сотрудники кинотеатра привезут прямо к автомобилю за несколько минут до начала сеанса.