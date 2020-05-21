В Россию пришел недорогой смартфон Samsung с огромным аккумулятором. Цена

Компания Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy M31, оснащенного аккумулятором емкостью 6000 мАч и квадрокамерой.

Смартфон Galaxy M31. Фото: Samsung

Samsung Galaxy M31 оснащен 6,4-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, камерой с четырьмя объективами (основной, широкоугольный, макро и датчик глубины) и разрешением 64 Мп, а также селфи-камерой на 32 Мп, которая расположена в каплевидном вырезе.

Смартфон построен на базе процессора Exynos 9611, имеет 6/128 Гб памяти с возможностью расширения до 512 Гб, поддерживает работу двух SIM-карт и оснащен модулем NFC.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку на мощности 15 Вт, сканер отпечатка пальца расположен на задней панели.

Стоимость Samsung Galaxy M31, который будет в черном, синем и красном цветах, составляет 19990 рублей.