В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предлагает прописать в законе определение самоизоляции и порядок ее введения, сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Это одно из предложений, переданных сенаторами в рабочую группу по мониторингу и совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По мнению одного из инициаторов поправки - первого зампреда комитета Ирины Рукавишниковой, режим самоизоляции сейчас в законодательстве не прописан, поэтому необходимо установить на будущее "правила игры", понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.

В связи с пандемией коронавируса все меры принимались, "что называется, с колес", отметила она. "Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", - добавила законодатель.