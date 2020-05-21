В вузах России будет дополнительно распределено 11 тысяч бюджетных мест

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство может дораспредедить 11 тысяч бюджетных мест в вузах в этом году.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, мы в ближайшее время предлагаем распределить имеющиеся в наличии бюджетные места, которые остались нераспределенными после конкурса прошлого года. Всего таких мест порядка 11 тысяч, - сообщил на совещании с президентом, посвященном образования в условиях COVID министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Предложение уже рассматривается во втором и третьем чтениях в Госдуме.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года будет существенно увеличено количество контрольных цифр приема на обучение в региональных вузах.