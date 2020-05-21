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В WhatsApp появилась новая полезная возможность

Текст:   Антон Благовещенский
21.05.2020,  
17:53
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Мессенджер WhatsApp получит функцию распознавания QR-кодов. Сейчас она реализована в бета-версии приложения для iOS, а позднее появится и на Android-устройствах.

Как пишет WABetaInfo, с помощью сканера QR-кодов можно будет быстро добавить человека в список контактов.

Быстрое добавление контакта по QR-коду работает следующим образом: один из собеседников генерирует собственный код в приложении WhatsApp, а затем второй сканирует его камерой - также в мессенджере. Вместе с кодом передается и мобильный номер.

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Если пользователь считает, что он передал свой QR-код не тому человеку или опубликовал его не там, где планировал, он может отозвать код и сгенерировать новый. Старый код после этого станет недействительным. Повторять такую операцию можно любое количество раз.

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