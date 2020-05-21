ВЦИОМ: 70 процентов россиян поддержали подработку

Дополнительный заработок для себя не исключают 70 процентов наших работающих граждан (а это чуть больше половины населения). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ. Не хотят никакой подработки - четверть респондентов. А три процента уже имеют побочную работу.

Ищет подработку 71 процент работающих, в основном это мужчины (76 процентов), а также молодежь от 25-34 лет - таких 88 процентов. Чаще не хватает основного заработка жителям небольших населенных пунктов. Так, в городах с населением от 100 до 500 тысяч их 74 процента. Подрабатывать предпочитают в торговле (8 процентов), строительстве (8 процентов) и в образовании (5 процентов).

О возможности дополнительного заработка в Сети знают почти 40 процентов работающих россиян. Чаще всего они говорят о рекламе или маркетинге (четыре процента), а также о продаже вещей, торговле, блогерской деятельности, репетиторстве или обучении, а также о заработке на валютной бирже - по три процента. Далеки от интернет-подработок 56 процентов наших граждан.