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Рубрика: В мире

Великобритания собирается отправлять на карантин всех прибывающих в страну

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Добро пожаловать в Британию на карантин. Ожидается, что эта мера будет вот-вот официально объявлена британским премьер-министром. Бурное обсуждение "карантина по прилету" идет в парламенте уже вовсю.
Фото: EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA Фото: EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
Фото: EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

Потерпев сокрушительное фиаско в попытке обуздать свирепствующую эпидемию, cегодня руководство страны пытается поставить барьер проникновению коронавируса на Альбион. Как именно это будет претворено в жизнь? Начиная с конца мая, как своим гражданам, так и чужим, прибывающим в Британию воздушным, железнодорожным или морским путем, надлежит строжайшим образом самоизолироваться на две недели - и соблюдать этот карантин жестко и неуклонно. Не коснется эта мера лишь транзитных пассажиров прибывающих из-за рубежа. Не затронет она также пассажиров Франции и Греции. Впрочем, Греция уже успела ответить на идею Джонсона, заявив, что посылать своих граждан в страну с таким уровнем заражения, как у Британии, она не намерена.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В аэропорту Хитроу будут измерять температуру у каждого прибывающего. Возможно, что сделать это будет несложно, так как в последнее время в Британию ежедневно въезжают менее десяти тысяч пассажиров. До эпидемии COVID -19 на Альбион прибывали ежедневно примерно 300 тысяч. Большинство пассажиров прилетали через аэропорт Хитроу. Немалая часть входила в ворота Соединенного Королевства через столичные аэропорты Стэнстеда, Лутона и Манчестера.

Но эти времена приказали долго жить. Сегодня поезда Евростар, идущие из Брюсселя и Парижа на лондонский вокзал Сент Панкрас, доставляют в британскую столицу всего лишь несколько десятков человек. Несколько сотен зарубежных туристов и собственных граждан приплывают в британские порты на паромах. Отныне им предстоит самоизоляция.

Всем пришлым нужно будет заполнить анкету, указав персональные данные, включая номер паспорта, а также указать, по какому адресу они собираются самоизолироваться, оставив властям контактный номер телефона. В дополнение к этому пассажирам будет дано предупреждение оставаться дома и не покидать место своей самоизоляции, а также не контактировать с другими людьми. Если через две недели у них не объявятся симптомы коронавируса, самоизолянтам позволят выйти из карантина.

Тем, кто не имеет места жительства в Соединенном Королевстве, будет предписано расположиться в отелях за свой счет - хотя ожидается, что лишь немногие попадут в эту категорию. Необходимо приготовиться, что к самоизолированному нагрянут с проверкой инспекторы - они появятся внезапно по указанному в анкете адресу. Если же никого не обнаружится по адресу, самоизолянта-нарушителя отыщут и отправят в суд.

Фото: istock
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Нынче довольно трудно представить, что кто-либо будучи в здравом уме отважится на поездку в Британию. Большинство британских авиалиний, включая British Airways, easyJet и Ryanair, сегодня прогнозируют, что такая ситуация приведет их на грань банкротства. Исполнительный директор компании IAG Уилли Уолш сказал: "Если будет принят двухнедельный карантин, я не думаю, что мы продолжим полеты.

Национальное агентство по туризму "Visit Britain" утверждает, что общие потери от туризма в этом году могут составить примерно 22 млрд фунтов. Недостаток иностранных путешественников урежет доходы еще на 15 миллиардов. Но при этом, если правительство Джонсона введет 14-дневный карантин, финансовые потери начнут зашкаливать. При усыхании волны туризма понесут потери и культурные "очаги" Альбиона, такие, к примеру, как Ройял Алберт Холл и другие бриллианты короны индустрии туризма. Министры Джонсона пока все еще утрясают детали двухнедельного карантинного режима для приезжих. Ожидается, что штраф за нарушение 14-дневной самоизоляции составит как минимум 1000 фунтов.

Между тем

Прилетающие сегодня в аэропорт Вены пассажиры смогут обойтись без карантина, если посетят медицинский центр рядом с терминалом аэропорта и пройдут тест на коронавирус. За эту процедуру они заплатят 190 евро и через три часа получат результат. После этого им вручат пропуск - и путешественникам не потребуется никакая изоляция.

По информации BBC, Турция начинает открывать границы для иностранных туристов из 31-й страны мира. Ожидается, что на границе туристы должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, или же пройти в Турции платное тестирование.

Компания Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов пошла другим путем. Она тестирует сегодня пассажиров перед посадкой в самолет. Время получения результата занимает всего 10 минут. При этом, если у пассажира обнаруживается коронавирус, ему отказывают в регистрации и возвращают деньги за билет.

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