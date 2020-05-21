Верховный суд запретил наказывать судей за неумышленные судебные ошибки

Людей в мантии нельзя наказывать за то, что они вынесли неправильные решения, искренне заблуждаясь. Или - имея свой взгляд на вещи. Подробные пояснения, за что и как можно наказывать судей, даны в обзоре судебной практики дисциплинарной коллегии Верховного суда России.

"Судья не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за сам факт принятия незаконного или необоснованного судебного акта в результате судебной ошибки, явившейся следствием неверной оценки доказательств по делу либо неправильного применения норм права", сказано в документе.

Например, как решила квалификационная коллегия судей, судья арбитражного суда в Ставропольском крае С. допустил грубые и умышленные нарушения норм процессуального законодательства при рассмотрении споров по четырем делам.

В одном из дел судья определением об исправлении опечатки изменил в ранее вынесенном решении дату и время назначенного судебного заседания на более ранние. В совокупности с ненадлежащим извещением участвовавших в деле лиц это было признано апелляционным судом судебной ошибкой.

Как пояснил сам С., первоначально дата была назначена с учетом интересов сторон спора. Но потом от одной из них поступило заявление об ускорении рассмотрения дела. "Ввиду отсутствия прямой нормы, позволявшей изменить ранее назначенную дату, С. воспользовался нормой об исправлении опечатки. Участвующие в деле лица о переносе даты судебного заседания извещались телеграммами", - говорится в обзоре.

Еще в трех делах также были допущены ошибки процессуального характера, которые потом были исправлены вышестоящими инстанциями.

"Дисциплинарная коллегия пришла к выводу, что допущенные С. судебные ошибки носят ординарный характер и не могут расцениваться как проявление им недобросовестного отношения к своим профессиональным обязанностям, - сказано в обзоре. - Признаков некомпетентности или небрежности не установлено. Фундаментальные принципы судопроизводства не нарушены. Грубого нарушения прав участников судебного процесса не допущено, существенный вред кому-либо не причинен, тяжких последствий не наступило".

Приняв во внимание пояснения судьи С. о мотивах совершенных им действий и принятых решений, дисциплинарная коллегия посчитала, что они согласуются с обстоятельствами рассматриваемых дел и не лишены логики. В связи с этим, по мнению дисциплинарной коллегии, действия С. были совершены в рамках судейского усмотрения и направлены исключительно на поиск правовых решений, отвечавших задачам правосудия. Кроме того, отмечено, что у судьи была достаточно высокая нагрузка.

"Дисциплинарной коллегией также учтено, что количество судебных ошибок незначительно, а тенденции к их повторению не установлено. Отсутствие у С. аналогичных судебных ошибок подтверждает, что он принимает позицию вышестоящих инстанций и учитывает ее в своей деятельности, тем самым совершенствуя свои профессиональные знания и навыки", сообщил Верховный суд.

Зато наказание судьи из Биробиджана дисциплинарная коллегия сочла заслуженным. Как отмечается в обзоре, судья систематически грубо нарушал нормы права при осуществлении правосудия и даже заснул во время заседания. Он обладал низким уровнем профессиональной квалификации, неудовлетворительно готовился к рассмотрению судебных дел и организации судебных процессов, допускал волокиту, недостойно вел себя при рассмотрении дела. За два года судья рассмотрел 219 дел, из которых только 37 в общем порядке, который требует исследования доказательств и допроса свидетелей. При этом апелляционной инстанцией отменено 11 и изменено 23 приговора, еще шесть судебных актов отменено в связи с неправильным применением уголовного и существенным нарушением процессуального закона, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

"По результатам стажировок отмечено слабое знание теории права, а также норм уголовного и уголовно-процессуального закона, неумение мотивировать свои выводы, неспособность определять фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения судебных дел... Кроме этого, 19 августа и 20 октября 2016 года он в судебных заседаниях по уголовному делу во время судебного следствия заснул, что явилось основанием для отмены приговора судом апелляционной инстанции", - отмечается в обзоре.