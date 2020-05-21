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Рубрика: Общество

Вирусолог объявил о пройденном в России пике коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пик эпидемии коронавируса в России пройден. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Специалисты фиксируют в стране снижение числа выявленных случаев заболевания. А за минувшие сутки в России выписали рекордных 9 262 человека после COVID-19.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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"Главная цифра - сколько выявляется человек. С первого-второго мая этот показатель у нас на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: до десяти тысяч не поднимается. Это говорит о начале некоторого уменьшения. Поэтому, скорее всего, пик прошли", - рассказал эксперт в интервью НСН.

Снижение выявленных случаев это, в том числе, результат соблюдения жителями страны санитарных правил. Маски, перчатки, социальная дистанция - помогают избежать заражения, отметил Альтштейн.

Впервые вспышка новой болезни была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

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