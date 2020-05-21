Власти Уханя запретили охоту и употребление мяса диких животных

Власти китайского города Ухань, где в конце прошлого года была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, ввели полный запрет на употребление в пищу мяса диких животных, охоту на них, а также разведение и торговлю. Об этом говорится в заявлении городских властей.

Запрет относится ко всем наземным животным, в том числе включенным в государственные перечни охраняемых видов и имеющих важную экономическую или научную ценность, а также на диких животных, выращенных человеком.

Исключение будет сделано для охоты по специальной лицензии в рамках научных исследований, регулирования популяций, изучения и мониторинга источников эпидемических заболеваний, пишет РИА Новости. Если же необходимо в неволе разводить диких животных для сохранения ценных видов, то нужно будет получить соответствующие разрешения властей.

Отмечается, что все выданные ранее лицензии будут немедленно аннулированы и отозваны. Запрет власти Уханя ввели сроком на пять лет, и он уже вступил в силу.