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21.05.2020 12:31
Рубрика: Культура

Вместе со Шнуровым по Третьяковке "прогулялись" 700 тысяч человек

Текст: Наталья Лебедева
Онлайн-экскурсию "Третьяковка со Шнуром" посмотрели 700 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в РИА-Новости рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Премьера уникальной экскурсии по Третьяковке, которую провели известный музыкант Сергей Шнуров и Зельфира Трегулова состоялась 12 апреля. В первый же день виртуальную прогулку посмотрели почти 17 тысяч пользователей. Что, по словам Трегуловой, в четыре раза больше, чем средняя дневная посещаемость музея.

В Третьяковской галерее пройдет онлайн-игра об искусстве

"Нам удалось в ситуации максимального напряжения всех сил со стороны всех участников добиться того, к чему мы стремились в своем воображении. Этот фильм на ресурсах Третьяковской галереи и платформе Okko посмотрело, не просто зашло и тут же вылетело, 700 тысяч человек. Это невиданная аудитория для такого рода фильмов" - отметила директор музея.

Онлайн-прогулка и диалог двух чрезвычайно умных и образованных людей позволила узнать больше о произведениях таких живописцев, как Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель и Валентин Серов.

"Прогуливаясь" по музею Зельфира Трегулова и Сергей Шнуров остановились у картины И.Е. Репина "Не ждали", одного из главных произведений русской живописи, полюбовались знаменитым полотном М.А. Врубеля "Демон (сидящий)", обсудили одно из ключевых высказываний русской живописной школы - картину А.А. Иванова "Явление Христа народу (Явление Мессии)".

Сейчас онлайн-прогулка доступна на сайте галереи в виде коллекции из 11 мини-фильмов.

Прямая речь

Об онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром" Зельфия Трегулова подробно рассказывала в интервью "Российской газете".

Как снимался фильм?

Зельфира Трегулова: Фильм снят за два дня, 28 и 29 марта, уже после закрытия музея для публики. Вся съемочная группа была в масках, перчатках. Мы (Сергей Шнуров и Зельфия Трегулова - прим. "РГ") были в кадре. Кроме того, ни он, ни я никуда не ездили задолго до этих съемок.

Это экскурсия, лекция или документальный фильм?

Зельфира Трегулова: Это наш разговор об 11 картинах из собраний Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Была и дискуссия, и, наоборот, признание, что мы придерживаемся очень схожих взглядов. Это была импровизация. Мы ничего не оговаривали заранее. Разумеется, кроме списка произведений.

Список я предложила… Дело в том, что сейчас музей готовит вместе с издательством Scala небольшую книжку из серии "Выбор директора". В ней выходили книги, посвященные крупнейшим картинным галереям мира, например, Национальной галерее в Лондоне, Национальной галерее в Берлине. Третьяковская галерея в этот ряд естественно вписывается. Формат книги - 37 работ, выбранных именно директором музея, и небольшой текст о каждой картине. Поэтому признаюсь: эти одиннадцать работ для "прогулки" с Сергеем Шнуровым я выбирала из тех 37 картин, про которые должна пойти речь в будущей книге.

Фото: iStock
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Это был разговор со Шнуром или Сергеем Шнуровым?

Зельфира Трегулова: Что касается сценического образа Шнура, то он создание Сергея Шнурова - интеллектуала с двумя высшими образованиями. В съемках фильма, которые проходили в залах Третьяковской галереи, участвовал не Шнур, а Сергей Шнуров. Человек, который у портрета Пушкина кисти Ореста Кипренского вспоминает стихи об этом художнике: "Любимец моды легкокрылой, хоть не британец, не француз...". Для Шнурова "Христос в пустыне" Ивана Крамского ассоциируется с главной темой Достоевского, с диалогичностью его романов, о которой писал Бахтин. Шнуров - человек неординарного мышления, и мне разговор с ним был очень интересен. Надеюсь, он будет интересен зрителям - после 19 апреля мы выложим этот фильм на наших онлайн-ресурсах. У нас не было возможности делать дубли. Но каждый эпизод снимался с трех камер. Это была сложная, изощренная и качественная съемка.

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