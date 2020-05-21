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Рубрика: Общество

Суперкомпьютер нашел причину внезапного исчезновения неандертальцев

Текст: Денис Передельский
Фото: Institute for Basic Science Фото: Institute for Basic Science
Фото: Institute for Basic Science

Сотрудники Института фундаментальных наук IBS (Южная Корея) использовали супрекомпьютер для построения модели, которая позволила выявить наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.

Краткий отчет о работе приведен на сайте IBS, а полностью исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Review. Известно, что неандертальцы жили на Земле на протяжении примерно 300 тысяч лет. Довольно долго они соседствовали с Homo Sapiens и даже вступали в межвидовые браки, как показали последние исследования.

Фото: Justin Bradfield and Sarah Wurz / Phys.org
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Считается, что неандертальцы исчезли около 43-38 тысяч лет назад. Было выдвинуто множество гипотез, самые популярные из которых и были проверены в новом исследовании. В частности, в нем приняли участие климатологи. Они смоделировали климатические условия по всей планете в период, когда исчезли неандертальцы.

Одна из популярных гипотез гласит, что эти люди в отличие от Homo Sapiens не смогли адаптироваться к резким и быстрым изменениям климата. Однако компьютерное моделирование показало, что это не так.

"Неандертальцы жили в Евразии в течение последних 300 тысяч лет и имели богатый опыт, - говорит руководитель исследования Аксель Тиммерманн. - Они не раз приспосабливались к резким изменениям климата, которые были даже более драматичными, чем те, что произошли в период их исчезновения".

Маловероятной суперкомпьютер признал и гипотезу о том, что неандертальцы, скрещиваясь с Homo Sapiens, постепенно утратили свою идентичность и фактически ассимилировались в рядах своих "двоюродных" братьев.

Наиболее реалистичным был признан третий популярный сценарий. Он гласит, что неандертальцы попросту не выдержали конкуренции в борьбе за ресурсы с быстро развивающимися представителями человека разумного.

В изменяющихся климатических условиях обе группы гоминидов конкурировали за одни и те же пищевые ресурсы. Согласно данным моделирования, реалистичный сценарий вымирания возможен только в том случае, если Homo sapiens имеет значительные преимущества перед неандертальцами в плане добычи этих ресурсов.

Фото: iStock
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Что именно это были за преимущества, модель не указывает, но называет возможные причины превосходства Homo Sapiens. В частности, человек разумный мог обладать лучшими методами охоты, более сильным иммунитетом, позволяющим противостоять новым заболеваниям, и более высоким уровнем рождаемости.

"Это первый случай, когда мы можем количественно определить причины исчезновения неандертальцев, - говорит Тиммерманн. - В компьютерной модели можно учитывать и не учитывать различные процессы, такие как резкое изменение климата, скрещивание видов или конкуренция между ними. Моделирование ясно показывает, что это событие было первым крупным вымиранием, вызванным нашим собственным видом".

Добавим, что исследователи использовали в своей работе все известные на сегодняшний день палеоантропологические, генетические и археологические данные. В состав исследовательской группы входили климатологи, математики, генетики, археологи и антропологи.

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