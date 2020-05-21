Военные России и Турции провели очередное патрулирование в Сирии

Военнослужащие России и Турции провели патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Это было уже двенадцатое по счету совместное патрулирование. На этот раз протяженность маршрута составила около 15 километров. Российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Эриха провинции Идлиб. От российской стороны были задействованы два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение колонны с воздуха контролировали беспилотники ВКС РФ.

Отмечается также, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо и Хасеке. Задействована также армейская авиация.

Напомним, договоренность о совместных патрулях в зоне деэскалации была достигнута между президентами России и Турции пятого марта этого года в Москве.