Военный призыв отложен для выпускников школ в 2020 году

Призыв на военную службу для выпускников школ 2020 года будет отложен, рассказал президент Владимир Путин в четверг на совещании по развитию образования.

"Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", - заявил глава государства.

Кроме того, он объявил дату начала единого государственного экзамена для школьников - 29 июня. При этом Владимир Путин назвал откровенной провокацией все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование заменит или вытеснит очное традиционное.