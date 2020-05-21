Врач назвал группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Среди тех, кто не смог победить коронавирус, очень много людей с сахарным диабетом, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями. Летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше. Об этом в интервью RT рассказала Наталья Мокрышева, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии".

В России почти восемь миллионов человек страдают ожирением. Около 40 процентов населения имеют опухоли щитовидной железы. В группе риска минимум 50 миллионов человек, подчеркивает специалист. Мокрышева посоветовала людям с нарушениями обмена веществ спать минимум восемь часов в сутки, правильно питаться, пить достаточно воды, принимать витамины и не забывать о физической активности.

Ранее СМИ сообщали, что от COVID-19 чаще умирают пациенты, имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, из-за чего снижается иммунитет и, как следствие, сопротивляемость организма коронавирусной инфекции. В России SARS-CoV-2 выявлен у 309 тысяч человек, почти три тысячи - скончались.