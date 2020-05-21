Новости

Московские врачи вылечили от коронавируса более 40 тысяч человек 09:34
На Ставрополье число погибших с COVID-19 возросло до 34 человек 09:34
В обсерваторе под Томском скончались двое вахтовиков 09:32
Началось строительство тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией метро 09:27
Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 24 09:27
Японский прокурор уйдет в отставку из-за игры в маджонг на деньги 09:27
Пентагон опроверг арест преемника Аль-Багдади 09:25
В Прикамье дети поднимались на вышку, чтобы получить домашнее задание 09:20
Врачи объяснили, кожура каких продуктов является мощным антиоксидантом 09:19
В Якутии нашли тела двух охотников 09:18
В Прикамье COVID-19 начали выявлять с помощью искусственного интеллекта 09:13
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек 09:12
Euro NCAP ужесточила правила краш-тестов машин 09:10
Глава минздрава Боливии арестован по обвинению в коррупции при покупке ИВЛ 09:06
В Москве найдены древние курганы 08:51
Роддом в ЕАО закрыли на карантин из-за пациентки, скрывшей COVID-19 08:39
Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо 08:36
Российский авторынок оживает 08:01
Более 40 тысяч безработных получают установленную Собяниным доплату к пособию 07:53
Жителей Приамурья призвали соблюдать режим самоизоляции 07:39
На Кипре отменили введенный из-за коронавируса комендантский час 07:37
Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса 07:21
Петербуржец решил отдать сына "в добрые руки" через сайт объявлений 07:18
РЕН ТВ провел прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам UFC 07:00
Доктор Мясников развеял мифы о "правильном" ношении масок 06:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 09:19
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи объяснили, кожура каких продуктов является мощным антиоксидантом

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетологи из Испании Бланка Салинас (Колледж питания в Каталонии) и Айтор Санчес (Центр питания Aleris) назвали фрукты и овощи, кожура которых зачастую полезнее сочной мякоти.

Так, кожура апельсинов, лимонов и грейпфрутов содержит много клетчатки и фенольных соединений, которые предотвращают окисление клеток. Употреблять ее рекомендуется в измельченном виде - в качестве добавки в йогурт или выпечку.

Фото: istock
Ученые рассказали о пользе грецких орехов для сердца и кишечника

Также диетологи посоветовали не чистить киви, персики и экзотическое манго. В кожуре последнего присутствуют многочисленные биоактивные соединения - каротиноиды, полифенолы, мангиферин.

Что касается овощей, то есть, например, огурцы с кожурой специалисты считают весьма разумным решением, так как только в ней содержится бета-каротин. После очистки овоща содержание антиоксиданта в нем снижает почти до нуля.

Кроме того, врачи считают, что надо есть с кожурой баклажаны из-за обладающего мощным антиоксидантным действием насунина. Кожура цукини ценна из-за антиоксидантного действия хлорофилла и витамина С. Много полезного и в картофеле. Но надо избегать "зеленых зон" на поверхности, так как они могут содержать соланин - токсичное вещество, которое может спровоцировать отравление.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек
США заблокировали предложенное Россией СБ ООН заявление по Венесуэле
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Врач назвал группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Голикова: 17 регионов могут смягчить режим ограничений по COVID-19
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ