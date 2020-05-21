Врачи объяснили, кожура каких продуктов является мощным антиоксидантом

Диетологи из Испании Бланка Салинас (Колледж питания в Каталонии) и Айтор Санчес (Центр питания Aleris) назвали фрукты и овощи, кожура которых зачастую полезнее сочной мякоти.

Так, кожура апельсинов, лимонов и грейпфрутов содержит много клетчатки и фенольных соединений, которые предотвращают окисление клеток. Употреблять ее рекомендуется в измельченном виде - в качестве добавки в йогурт или выпечку.

Также диетологи посоветовали не чистить киви, персики и экзотическое манго. В кожуре последнего присутствуют многочисленные биоактивные соединения - каротиноиды, полифенолы, мангиферин.

Что касается овощей, то есть, например, огурцы с кожурой специалисты считают весьма разумным решением, так как только в ней содержится бета-каротин. После очистки овоща содержание антиоксиданта в нем снижает почти до нуля.

Кроме того, врачи считают, что надо есть с кожурой баклажаны из-за обладающего мощным антиоксидантным действием насунина. Кожура цукини ценна из-за антиоксидантного действия хлорофилла и витамина С. Много полезного и в картофеле. Но надо избегать "зеленых зон" на поверхности, так как они могут содержать соланин - токсичное вещество, которое может спровоцировать отравление.