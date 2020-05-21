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21.05.2020 14:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ВС вернул мантию судье, ударившего на дороге оскорбившего его оппонента

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России на конкретных примерах разъяснил, за что и как можно наказывать судей. Например, к судье, который погорячился в дорожном конфликте, не стоит применять столь строгую санкцию, как увольнения.

Разъяснения даны в обзоре судебной практики дисциплинарной коллегии Верховного суда России, который опубликован 21 мая. Один из примеров: мирового судью из Дагестана Ш. лишили статуса после конфликта на дороге. Он ударил рукой по лицу другого участника движения. Состава преступления в этом действии не нашли, но полномочия прекратили.

"В судебном заседании установлено, что действия Ш. были спровоцированы П., который оскорбил его нецензурной бранью и нелицеприятно высказывался в адрес его матери", - сказано в обзоре.

Как указал Верховный суд, квалификационная коллегия судей не учла, что наложение дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи предусматривается в исключительных случаях. Для этого человек в мантии должен совершить нечто несовместимое с высоким званием судьи.

Фото: vk.com/msk_today
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Кроме того, как сказано в документе, квалификационная коллегия судей необоснованно оставила без внимания данные, характеризующие Ш., его семейное и материальное положение. По месту работы он характеризуется исключительно с положительной стороны, у него на иждивении находятся больная жена и дет

"При таких обстоятельствах решение квалификационной коллегии судей республики Дагестан (о досрочном прекращении полномочий) признано незаконным, необоснованным и немотивированным и отменено дисциплинарной коллегией", - отмечается в обзоре.

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