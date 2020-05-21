Вузам предложили принимать не более трех ЕГЭ при поступлении

Российские вузам предлагают установить в этом году не более трех вступительных испытаний в форме ЕГЭ. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.
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В документе отмечается, что вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 2020 году проводятся в форме ЕГЭ для тех, кто освоил программы среднего общего образования в текущем году и в предыдущие годы.
"При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета может быть установлено не более трех вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена", - отмечается в проекте постановления.
В эти три экзамена не входят вступительные испытания творческой или профессиональной направленности, которые некоторые вузы имеют право проводить самостоятельно в дополнение к ЕГЭ.