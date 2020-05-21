Выставку Tour-Portrait в Университете Цинхуа можно посетить онлайн

Временное закрытие музеев на фоне пандемии COVID-19 лишило людей возможности посещать выставки. К счастью, виртуальные туры по художественным музеям все еще доступны онлайн.

Например, Музей искусств Университета Цинхуа подготовил цифровую выставку Tour-Portrait. Несмотря на то что официально выставка закончилась 29 марта, она продолжается на веб-сайте музея и в ее аккаунте в WeChat, где люди могут просматривать выставку, разделенную на две части.

В ней собраны более 100 картин и скульптур, выполненных 80 художниками из семи государств - членов Шанхайской организации сотрудничества: Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Индии.

Современные художники во всем мире используют больше ракурсов и более широкий диапазон средств для создания своих работ, а портрет, живописный или скульптурный, утратил свое доминирующее положение. Но они продолжают играть важную роль в творчестве художников из стран, представленных на выставке, позволяя им отобразить менталитет своего народа и постоянно меняющиеся социальные реалии.

Заместитель исполнительного директора музея Ду Пэнфэй говорит, что выставленные портреты - это не просто изображения людей из разных стран. По его словам, они невероятным образом дают представление о "социальном климате и культурной картине" этих стран. И название выставки, добавляет Ду, отображает идею долгого пути, в котором разные цивилизации постоянно обмениваются друг с другом и ищут способы учиться друг у друга.

По словам сокуратора выставки Сюй Хун, "из всего культурного наследия человечества именно объекты, которые изображают лица людей, больше, чем что-либо, заставляют зрителя задуматься: будь то маски, резьба по дереву, фрески или глиняные фигуры, выполнены ли они красками, из мрамора или бронзы".

Именно объекты, которые изображают лица людей, заставляют зрителя задуматься

Она говорит, что выражения лиц людей в этих художественных работах показывают общие состояния счастья, гнева и печали. "Глядя на эти лица, мы находим связь с нашим прошлым". По ее словам, работы также отражают общие проблемы человеческого общества, что вызывает среди зрителей дискуссии о том, как расширить связи и сотрудничество.

Работы на выставке классифицируются по странам, для отбора произведений были назначены кураторы от каждого члена ШОС. Это либо директора художественных колледжей и преподаватели, которые находятся в хороших отношениях с художниками, либо сами художники.

Второй сокуратор выставки Су Дань говорит, что китайцы и русские представили на выставке наибольшее количество художников с широким диапазоном возрастов и разнообразием представленных стилей. На его взгляд, это показывает влияние роли двух наций на искусство в своих странах.

В китайском разделе можно найти произведения искусства таких художников, как Фэн Юань и Хэ Цзяин, которые поддерживают реалистичный стиль и традиции классического искусства рисования китайской тушью, а также произведения молодых художников, таких как Ли Тяньюань и Пэн Вэй, которые ищут новую идентичность во все более урбанизированной, интернационализированной стране.

Куратор русской секции Светлана Грачева говорит, что она включает картины, литографии и скульптуры 10 художников. В них изображены разные люди - старики и молодые, знаменитости и малоизвестные персонажи. "Я верю, что они раскрывают философию искусства, - говорит она. - Художники показывают в своих работах путешествие во времени и пространстве, а также путешествие во внутренний мир людей".

Су Дань отмечает, что все известные российские художники учились в проверенной временем Санкт-Петербургской академии живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, систематические дисциплины которой также составляют аспект богатой культуры, которую эти художники демонстрируют в своих работах.

Он добавляет, что и художники из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии получили академическое образование и сейчас продолжают работу в художественных школах по воспитанию молодого поколения.

По его словам, пакистанское искусство поражает людей своей динамикой. А культура этой страны по-прежнему оказывает огромное влияние на формирование отечественного искусства, хотя глобализация активизировала потоки различных культур по всему миру.

Ду Пэнфэй считает, что глазами известных художников зрители могут начать "экспедицию в археологию и историю", которая вдохновляет. Они почувствуют необычайное разнообразие Евразии, которое включает множество языков, письменностей, обычаев, религий, культур и искусств.