Выставку Tour-Portrait в Университете Цинхуа можно посетить онлайн

Например, Музей искусств Университета Цинхуа подготовил цифровую выставку Tour-Portrait. Несмотря на то что официально выставка закончилась 29 марта, она продолжается на веб-сайте музея и в ее аккаунте в WeChat, где люди могут просматривать выставку, разделенную на две части.
В ней собраны более 100 картин и скульптур, выполненных 80 художниками из семи государств - членов Шанхайской организации сотрудничества: Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Индии.
Современные художники во всем мире используют больше ракурсов и более широкий диапазон средств для создания своих работ, а портрет, живописный или скульптурный, утратил свое доминирующее положение. Но они продолжают играть важную роль в творчестве художников из стран, представленных на выставке, позволяя им отобразить менталитет своего народа и постоянно меняющиеся социальные реалии.
Заместитель исполнительного директора музея Ду Пэнфэй говорит, что выставленные портреты - это не просто изображения людей из разных стран. По его словам, они невероятным образом дают представление о "социальном климате и культурной картине" этих стран. И название выставки, добавляет Ду, отображает идею долгого пути, в котором разные цивилизации постоянно обмениваются друг с другом и ищут способы учиться друг у друга.
По словам сокуратора выставки Сюй Хун, "из всего культурного наследия человечества именно объекты, которые изображают лица людей, больше, чем что-либо, заставляют зрителя задуматься: будь то маски, резьба по дереву, фрески или глиняные фигуры, выполнены ли они красками, из мрамора или бронзы".
Она говорит, что выражения лиц людей в этих художественных работах показывают общие состояния счастья, гнева и печали. "Глядя на эти лица, мы находим связь с нашим прошлым". По ее словам, работы также отражают общие проблемы человеческого общества, что вызывает среди зрителей дискуссии о том, как расширить связи и сотрудничество.
Работы на выставке классифицируются по странам, для отбора произведений были назначены кураторы от каждого члена ШОС. Это либо директора художественных колледжей и преподаватели, которые находятся в хороших отношениях с художниками, либо сами художники.
Второй сокуратор выставки Су Дань говорит, что китайцы и русские представили на выставке наибольшее количество художников с широким диапазоном возрастов и разнообразием представленных стилей. На его взгляд, это показывает влияние роли двух наций на искусство в своих странах.
В китайском разделе можно найти произведения искусства таких художников, как Фэн Юань и Хэ Цзяин, которые поддерживают реалистичный стиль и традиции классического искусства рисования китайской тушью, а также произведения молодых художников, таких как Ли Тяньюань и Пэн Вэй, которые ищут новую идентичность во все более урбанизированной, интернационализированной стране.
Куратор русской секции Светлана Грачева говорит, что она включает картины, литографии и скульптуры 10 художников. В них изображены разные люди - старики и молодые, знаменитости и малоизвестные персонажи. "Я верю, что они раскрывают философию искусства, - говорит она. - Художники показывают в своих работах путешествие во времени и пространстве, а также путешествие во внутренний мир людей".
Су Дань отмечает, что все известные российские художники учились в проверенной временем Санкт-Петербургской академии живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, систематические дисциплины которой также составляют аспект богатой культуры, которую эти художники демонстрируют в своих работах.
Он добавляет, что и художники из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии получили академическое образование и сейчас продолжают работу в художественных школах по воспитанию молодого поколения.
По его словам, пакистанское искусство поражает людей своей динамикой. А культура этой страны по-прежнему оказывает огромное влияние на формирование отечественного искусства, хотя глобализация активизировала потоки различных культур по всему миру.
Ду Пэнфэй считает, что глазами известных художников зрители могут начать "экспедицию в археологию и историю", которая вдохновляет. Они почувствуют необычайное разнообразие Евразии, которое включает множество языков, письменностей, обычаев, религий, культур и искусств.