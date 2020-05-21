В период пандемии граждане стали активно обращаться к нотариусам, чтобы передать документы в госорганы, какие-то организации или другим гражданам. Сегодня, когда многие двери закрыты, такая нотариальная услугу стала настоящим спасениям.

Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, в апреле граждане 10 670 раз обратились за этой услугой к нотариусу. Количество таких действий выросло. В апреле прошлого года нотариусов просили доставить документы по адресу 9 тысяч раз. Как поясняют эксперты, в случае обращения к нотариусу для передачи документов другим лицам у нотариуса есть два варианта действий.

Если получатель принимает документы в электронном виде, то бумаги переводятся в электронный формат с сохранением их юридической силы и направляются получателю. Либо документы направляются в бумажной форме.

"В любом случае уже нотариус отвечает за передачу такого документа, что часто позволяет заявителю подтвердить выполнение им своих обязательств", подчеркивают в ФНП.

"Такое нотариальное действие, как возможность перевести документ в электронный вид и обратно с сохранением его юридической силы, создать удостоверенный электронный документ в условиях ограничительных мер может оказать значительную поддержку, - рассказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Например, при необходимости экстренного учреждения юрлиц, где требуются оригиналы документов, либо при купле продажи недвижимости, находящейся в разных регионах. Нотариус может перевести документы в электронный вид, а также в порядке статьи 86 Основ законодательства РФ о нотариате передать их.

Можно обратиться к нотариусу для того, чтобы он перевел документы из бумажного в электронный вид с сохранением юридической силы. В апреле за такой услугой обратились 190 тысяч раз

Тем самым нотариус берет на себя ответственность за передачу документов в нужном формате, а гражданам нет необходимости нарушать режим самоизоляции для подачи документов, тем более - между регионами".

Очень важной для бизнеса и граждан оказалась возможность направить документы на регистрацию в государственные реестры. Для юрлиц и бизнесменов - в налоговую службу при регистрационных действиях, для граждан - в Росреестр, чтобы совершить сделку с недвижимостью. За апрель было совершено 19, 5 тысячи таких действий, это плюс к тем 10,6 тысячи, когда документы передавались в другие организации.

"В условиях ограничительных мер ряд нотариальных действий приобретает намного большую значимость и для граждан, и для бизнеса. Граждане все больше узнают о своих возможностях и пользуются новыми инструментами, которые предоставляет действующее законодательство", - подчеркнул Константин Корсик.

В четыре раза выросла доля такого нотариального действия, как "нотариальная телепортация" документа: удостоверение равнозначности электронной и бумажной версии документа. За этим действием обратились почти 190 тысяч раз.