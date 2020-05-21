За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди выявленных случаев - 42% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2913
- Московская область - 892
- Санкт-Петербург - 408
- Красноярский край - 376
- Нижегородская область - 204
- Свердловская область - 174
- Ростовская область - 142
- Ярославская область - 133
- Калужская область - 121
- Брянская область - 117
- Республика Дагестан - 103
- Рязанская область - 96
- Краснодарский край - 91
- Тульская область - 89
- Республика Башкортостан - 89
- Тамбовская область - 84
- Челябинская область - 84
- Пензенская область - 83
- Волгоградская область - 82
- Курская область - 81
- Чувашская Республика - 78
- Новосибирская область - 76
- Самарская область - 74
- Республика Северная Осетия - 73
- Белгородская область - 71
- Республика Татарстан - 71
- Ульяновская область - 70
- Ставропольский край - 69
- Кабардино-Балкарская Республика - 68
- Мурманская область - 67
- Саратовская область - 67
- Ямало-Ненецкий АО - 64
- Хабаровский край - 64
- Липецкая область - 62
- Смоленская область - 61
- Ленинградская область - 61
- Ханты-Мансийский АО - 59
- Владимирская область - 57
- Алтайский край - 57
- Ивановская область - 55
- Орловская область - 49
- Приморский край - 49
- Астраханская область - 48
- Пермский край - 48
- Омская область - 47
- Оренбургская область - 45
- Республика Тыва - 44
- Республика Ингушетия - 43
- Воронежская область - 41
- Архангельская область - 41
- Тверская область - 39
- Республика Марий Эл - 38
- Республика Саха (Якутия) - 37
- Республика Адыгея - 36
- Республика Мордовия - 35
- Калининградская область - 34
- Иркутская область - 34
- Псковская область - 33
- Новгородская область - 32
- Республика Калмыкия - 32
- Забайкальский край - 31
- Республика Хакасия - 29
- Кировская область - 27
- Республика Бурятия - 27
- Вологодская область - 26
- Кемеровская область - 23
- Чеченская Республика - 21
- Томская область - 20
- Республика Карелия - 19
- Камчатский край - 18
- Курганская область - 17
- Амурская область - 17
- Еврейская АО - 15
- Республика Коми - 13
- Карачаево-Черкесская Республика - 12
- Костромская область - 11
- Тюменская область - 11
- Республика Алтай - 6
- Удмуртская Республика - 5
- Магаданская область - 5
- Сахалинская область - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
- Республика Крым - 1
- г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 317 554 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
За сутки умерли 127 человек:
- Калужская область - 1
- Костромская область - 1
- Московская область - 14
- Смоленская область - 1
- Ярославская область - 1
- Москва - 68
- Республика Коми - 1
- Калининградская область - 3
- Санкт-Петербург - 5
- Республика Дагестан - 5
- Республика Ингушетия - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Республика Северная Осетия - Алания - 4
- Ставропольский край - 2
- Республика Чувашия - 1
- Кировская область - 1
- Нижегородская область - 4
- Пензенская область - 1
- Самарская область - 2
- Саратовская область - 3
- Свердловская область - 2
- Челябинская область - 1
- Алтайский край - 1
- Красноярский край - 1
- Новосибирская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
Умерли за весь период пандемии 3099 человек
За последние сутки выписаны из больниц 7289 человек:
- Белгородская область - 21
- Брянская область - 82
- Владимирская область - 10
- Воронежская область - 79
- Ивановская область - 18
- Калужская область - 58
- Костромская область - 12
- Курская область - 77
- Липецкая область - 41
- Московская область - 384
- Орловская область - 78
- Рязанская область - 29
- Смоленская область - 54
- Тамбовская область - 47
- Тверская область - 84
- Тульская область - 106
- Ярославская область - 34
- Москва - 3746
- Республика Карелия - 2
- Республика Коми - 38
- Архангельская область - 34
- Вологодская область - 18
- Калининградская область - 6
- Ленинградская область - 42
- Мурманская область - 71
- Новгородская область - 21
- Псковская область - 11
- Санкт-Петербург - 181
- Республика Адыгея - 11
- Республика Калмыкия - 21
- Республика Крым - 4
- Краснодарский край - 104
- Астраханская область - 19
- Волгоградская область - 36
- Ростовская область - 82
- Севастополь - 4
- Республика Дагестан - 223
- Республика Ингушетия - 68
- Кабардино-Балкарская Республика - 9
- Республика Северная Осетия - Алания - 41
- Чеченская Республика - 15
- Ставропольский край - 40
- Республика Башкортостан - 49
- Республика Марий Эл - 30
- Республика Мордовия - 15
- Удмуртская Республика - 26
- Республика Чувашия - 30
- Пермский край - 19
- Кировская область - 40
- Нижегородская область - 119
- Оренбургская область - 27
- Пензенская область - 58
- Самарская область - 66
- Саратовская область - 82
- Ульяновская область - 31
- Курганская область - 4
- Свердловская область - 86
- Тюменская область - 63
- Ханты-Мансийский АО - 24
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 43
- Челябинская область - 50
- Республика Тыва - 1
- Республика Хакасия - 37
- Алтайский край - 26
- Красноярский край - 20
- Иркутская область - 9
- Кемеровская область - 1
- Новосибирская область - 43
- Омская область - 5
- Томская область - 6
- Республика Бурятия - 33
- Республика Саха (Якутия) - 77
- Забайкальский край - 33
- Камчатский край - 10
- Приморский край - 27
- Амурская область - 4
- Магаданская область - 4
- Хабаровский край - 24
- Сахалинская область - 4
- Еврейская автономная область - 1
- Чукотский автономный округ - 1
За весь период пандемии выздоровели 92 681 человек