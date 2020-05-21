За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое:

Москва - 2913 Московская область - 892 Санкт-Петербург - 408 Красноярский край - 376 Нижегородская область - 204 Свердловская область - 174 Ростовская область - 142 Ярославская область - 133 Калужская область - 121 Брянская область - 117 Республика Дагестан - 103 Рязанская область - 96 Краснодарский край - 91 Тульская область - 89 Республика Башкортостан - 89 Тамбовская область - 84 Челябинская область - 84 Пензенская область - 83 Волгоградская область - 82 Курская область - 81 Чувашская Республика - 78 Новосибирская область - 76 Самарская область - 74 Республика Северная Осетия - 73 Белгородская область - 71 Республика Татарстан - 71 Ульяновская область - 70 Ставропольский край - 69 Кабардино-Балкарская Республика - 68 Мурманская область - 67 Саратовская область - 67 Ямало-Ненецкий АО - 64 Хабаровский край - 64 Липецкая область - 62 Смоленская область - 61 Ленинградская область - 61 Ханты-Мансийский АО - 59 Владимирская область - 57 Алтайский край - 57 Ивановская область - 55 Орловская область - 49 Приморский край - 49 Астраханская область - 48 Пермский край - 48 Омская область - 47 Оренбургская область - 45 Республика Тыва - 44 Республика Ингушетия - 43 Воронежская область - 41 Архангельская область - 41 Тверская область - 39 Республика Марий Эл - 38 Республика Саха (Якутия) - 37 Республика Адыгея - 36 Республика Мордовия - 35 Калининградская область - 34 Иркутская область - 34 Псковская область - 33 Новгородская область - 32 Республика Калмыкия - 32 Забайкальский край - 31 Республика Хакасия - 29 Кировская область - 27 Республика Бурятия - 27 Вологодская область - 26 Кемеровская область - 23 Чеченская Республика - 21 Томская область - 20 Республика Карелия - 19 Камчатский край - 18 Курганская область - 17 Амурская область - 17 Еврейская АО - 15 Республика Коми - 13 Карачаево-Черкесская Республика - 12 Костромская область - 11 Тюменская область - 11 Республика Алтай - 6 Удмуртская Республика - 5 Магаданская область - 5 Сахалинская область - 2 Ненецкий автономный округ - 1 Республика Крым - 1 г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 317 554 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За сутки умерли 127 человек:

Калужская область - 1 Костромская область - 1 Московская область - 14 Смоленская область - 1 Ярославская область - 1 Москва - 68 Республика Коми - 1 Калининградская область - 3 Санкт-Петербург - 5 Республика Дагестан - 5 Республика Ингушетия - 1 Кабардино-Балкарская Республика - 1 Республика Северная Осетия - Алания - 4 Ставропольский край - 2 Республика Чувашия - 1 Кировская область - 1 Нижегородская область - 4 Пензенская область - 1 Самарская область - 2 Саратовская область - 3 Свердловская область - 2 Челябинская область - 1 Алтайский край - 1 Красноярский край - 1 Новосибирская область - 1 Республика Саха (Якутия) - 1

Умерли за весь период пандемии 3099 человек

За последние сутки выписаны из больниц 7289 человек:

Белгородская область - 21 Брянская область - 82 Владимирская область - 10 Воронежская область - 79 Ивановская область - 18 Калужская область - 58 Костромская область - 12 Курская область - 77 Липецкая область - 41 Московская область - 384 Орловская область - 78 Рязанская область - 29 Смоленская область - 54 Тамбовская область - 47 Тверская область - 84 Тульская область - 106 Ярославская область - 34 Москва - 3746 Республика Карелия - 2 Республика Коми - 38 Архангельская область - 34 Вологодская область - 18 Калининградская область - 6 Ленинградская область - 42 Мурманская область - 71 Новгородская область - 21 Псковская область - 11 Санкт-Петербург - 181 Республика Адыгея - 11 Республика Калмыкия - 21 Республика Крым - 4 Краснодарский край - 104 Астраханская область - 19 Волгоградская область - 36 Ростовская область - 82 Севастополь - 4 Республика Дагестан - 223 Республика Ингушетия - 68 Кабардино-Балкарская Республика - 9 Республика Северная Осетия - Алания - 41 Чеченская Республика - 15 Ставропольский край - 40 Республика Башкортостан - 49 Республика Марий Эл - 30 Республика Мордовия - 15 Удмуртская Республика - 26 Республика Чувашия - 30 Пермский край - 19 Кировская область - 40 Нижегородская область - 119 Оренбургская область - 27 Пензенская область - 58 Самарская область - 66 Саратовская область - 82 Ульяновская область - 31 Курганская область - 4 Свердловская область - 86 Тюменская область - 63 Ханты-Мансийский АО - 24 Ямало-Ненецкий автономный округ - 43 Челябинская область - 50 Республика Тыва - 1 Республика Хакасия - 37 Алтайский край - 26 Красноярский край - 20 Иркутская область - 9 Кемеровская область - 1 Новосибирская область - 43 Омская область - 5 Томская область - 6 Республика Бурятия - 33 Республика Саха (Якутия) - 77 Забайкальский край - 33 Камчатский край - 10 Приморский край - 27 Амурская область - 4 Магаданская область - 4 Хабаровский край - 24 Сахалинская область - 4 Еврейская автономная область - 1 Чукотский автономный округ - 1

За весь период пандемии выздоровели 92 681 человек