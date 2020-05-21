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21.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди выявленных случаев - 42% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва - 2913
  2. Московская область - 892
  3. Санкт-Петербург - 408
  4. Красноярский край - 376
  5. Нижегородская область - 204
  6. Свердловская область - 174
  7. Ростовская область - 142
  8. Ярославская область - 133
  9. Калужская область - 121
  10. Брянская область - 117
  11. Республика Дагестан - 103
  12. Рязанская область - 96
  13. Краснодарский край - 91
  14. Тульская область - 89
  15. Республика Башкортостан - 89
  16. Тамбовская область - 84
  17. Челябинская область - 84
  18. Пензенская область - 83
  19. Волгоградская область - 82
  20. Курская область - 81
  21. Чувашская Республика - 78
  22. Новосибирская область - 76
  23. Самарская область - 74
  24. Республика Северная Осетия - 73
  25. Белгородская область - 71
  26. Республика Татарстан - 71
  27. Ульяновская область - 70
  28. Ставропольский край - 69
  29. Кабардино-Балкарская Республика - 68
  30. Мурманская область - 67
  31. Саратовская область - 67
  32. Ямало-Ненецкий АО - 64
  33. Хабаровский край - 64
  34. Липецкая область - 62
  35. Смоленская область - 61
  36. Ленинградская область - 61
  37. Ханты-Мансийский АО - 59
  38. Владимирская область - 57
  39. Алтайский край - 57
  40. Ивановская область - 55
  41. Орловская область - 49
  42. Приморский край - 49
  43. Астраханская область - 48
  44. Пермский край - 48
  45. Омская область - 47
  46. Оренбургская область - 45
  47. Республика Тыва - 44
  48. Республика Ингушетия - 43
  49. Воронежская область - 41
  50. Архангельская область - 41
  51. Тверская область - 39
  52. Республика Марий Эл - 38
  53. Республика Саха (Якутия) - 37
  54. Республика Адыгея - 36
  55. Республика Мордовия - 35
  56. Калининградская область - 34
  57. Иркутская область - 34
  58. Псковская область - 33
  59. Новгородская область - 32
  60. Республика Калмыкия - 32
  61. Забайкальский край - 31
  62. Республика Хакасия - 29
  63. Кировская область - 27
  64. Республика Бурятия - 27
  65. Вологодская область - 26
  66. Кемеровская область - 23
  67. Чеченская Республика - 21
  68. Томская область - 20
  69. Республика Карелия - 19
  70. Камчатский край - 18
  71. Курганская область - 17
  72. Амурская область - 17
  73. Еврейская АО - 15
  74. Республика Коми - 13
  75. Карачаево-Черкесская Республика - 12
  76. Костромская область - 11
  77. Тюменская область - 11
  78. Республика Алтай - 6
  79. Удмуртская Республика - 5
  80. Магаданская область - 5
  81. Сахалинская область - 2
  82. Ненецкий автономный округ - 1
  83. Республика Крым - 1
  84. г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 317 554 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За сутки умерли 127 человек:

  1. Калужская область - 1
  2. Костромская область - 1
  3. Московская область - 14
  4. Смоленская область - 1
  5. Ярославская область - 1
  6. Москва - 68
  7. Республика Коми - 1
  8. Калининградская область - 3
  9. Санкт-Петербург - 5
  10. Республика Дагестан - 5
  11. Республика Ингушетия - 1
  12. Кабардино-Балкарская Республика - 1
  13. Республика Северная Осетия - Алания - 4
  14. Ставропольский край - 2
  15. Республика Чувашия - 1
  16. Кировская область - 1
  17. Нижегородская область - 4
  18. Пензенская область - 1
  19. Самарская область - 2
  20. Саратовская область - 3
  21. Свердловская область - 2
  22. Челябинская область - 1
  23. Алтайский край - 1
  24. Красноярский край - 1
  25. Новосибирская область - 1
  26. Республика Саха (Якутия) - 1
Умерли за весь период пандемии 3099 человек

За последние сутки выписаны из больниц 7289 человек:

  1. Белгородская область - 21
  2. Брянская область - 82
  3. Владимирская область - 10
  4. Воронежская область - 79
  5. Ивановская область - 18
  6. Калужская область - 58
  7. Костромская область - 12
  8. Курская область - 77
  9. Липецкая область - 41
  10. Московская область - 384
  11. Орловская область - 78
  12. Рязанская область - 29
  13. Смоленская область - 54
  14. Тамбовская область - 47
  15. Тверская область - 84
  16. Тульская область - 106
  17. Ярославская область - 34
  18. Москва - 3746
  19. Республика Карелия - 2
  20. Республика Коми - 38
  21. Архангельская область - 34
  22. Вологодская область - 18
  23. Калининградская область - 6
  24. Ленинградская область - 42
  25. Мурманская область - 71
  26. Новгородская область - 21
  27. Псковская область - 11
  28. Санкт-Петербург - 181
  29. Республика Адыгея - 11
  30. Республика Калмыкия - 21
  31. Республика Крым - 4
  32. Краснодарский край - 104
  33. Астраханская область - 19
  34. Волгоградская область - 36
  35. Ростовская область - 82
  36. Севастополь - 4
  37. Республика Дагестан - 223
  38. Республика Ингушетия - 68
  39. Кабардино-Балкарская Республика - 9
  40. Республика Северная Осетия - Алания - 41
  41. Чеченская Республика - 15
  42. Ставропольский край - 40
  43. Республика Башкортостан - 49
  44. Республика Марий Эл - 30
  45. Республика Мордовия - 15
  46. Удмуртская Республика - 26
  47. Республика Чувашия - 30
  48. Пермский край - 19
  49. Кировская область - 40
  50. Нижегородская область - 119
  51. Оренбургская область - 27
  52. Пензенская область - 58
  53. Самарская область - 66
  54. Саратовская область - 82
  55. Ульяновская область - 31
  56. Курганская область - 4
  57. Свердловская область - 86
  58. Тюменская область - 63
  59. Ханты-Мансийский АО - 24
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ - 43
  61. Челябинская область - 50
  62. Республика Тыва - 1
  63. Республика Хакасия - 37
  64. Алтайский край - 26
  65. Красноярский край - 20
  66. Иркутская область - 9
  67. Кемеровская область - 1
  68. Новосибирская область - 43
  69. Омская область - 5
  70. Томская область - 6
  71. Республика Бурятия - 33
  72. Республика Саха (Якутия) - 77
  73. Забайкальский край - 33
  74. Камчатский край - 10
  75. Приморский край - 27
  76. Амурская область - 4
  77. Магаданская область - 4
  78. Хабаровский край - 24
  79. Сахалинская область - 4
  80. Еврейская автономная область - 1
  81. Чукотский автономный округ - 1
За весь период пандемии выздоровели 92 681 человек
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