Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами

Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат во время брифинга прокомментировала недавнее включение японским МИДом южных Курил в "Синюю книгу по дипломатии", где их назвали островами, "на которые распространяется суверенитет" Японии.

"Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях​​​. Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН и неоспорим", - заявила Захарова.

Напомним, что в прошлом году в Токио решили убрать из "Синей книги" формулировку о принадлежности южных Курил к японской территории. Ее заменили на более мягкую, указав, что власти намерены решить эту территориальную проблему и заключить мирный договор с российской стороной. Впоследствии это вызвало волну критики со стороны оппозиции по отношению к кабинету японского премьера Синдзо Абэ.