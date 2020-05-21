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21.05.2020 17:28
Рубрика: Власть

Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами

Текст: Диана Ковалева

Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Так дипломат во время брифинга прокомментировала недавнее включение японским МИДом южных Курил в "Синюю книгу по дипломатии", где их назвали островами, "на которые распространяется суверенитет" Японии.

"Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях​​​. Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН и неоспорим", - заявила Захарова.

Напомним, что в прошлом году в Токио решили убрать из "Синей книги" формулировку о принадлежности южных Курил к японской территории. Ее заменили на более мягкую, указав, что власти намерены решить эту территориальную проблему и заключить мирный договор с российской стороной. Впоследствии это вызвало волну критики со стороны оппозиции по отношению к кабинету японского премьера Синдзо Абэ.

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