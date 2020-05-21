Заявления на выплату в 10 тысяч рублей поданы более чем на 13 млн детей

Первые 10 млн семей, в которых воспитывается 13,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет, подали заявление на выплату в 10000 рублей, сообщили в Минтруд.

Мера поддержки рассчитана на 22 млн детей. Её можно получить единожды, и она не зависит от дохода семьи. Выплата оформляется удаленно через портал Госуслуг и в личном кабинете на сайте ПФР, а также при личном обращении в Пенсионный фонд. В заявлении необходимо указать сведения из свидетельства о рождении ребёнка и банковского счёта, на который удобно получить деньги.

Как пояснил министр Антон Котяков, оформить пособие можно до 1 октября, а первые выплаты начнутся с 1 июня. Он также напомнил, что оно не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. "Выплата полагается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, который воспитывается в семье", - сказал министр.

Всего на финансирование выплаты из федерального бюджета будет направлено 197,2 млрд рублей.