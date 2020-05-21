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21.05.2020 15:17
Рубрика: В мире

Застрявшие в Греции из-за пандемии COVID-19 россияне вернулись на родину

Текст: Александр Гасюк

Сегодня вторым вывозным рейсом из Греции на родину возвратилась большая группа российских граждан, сообщили "РГ" в посольстве Греческой Республики в РФ. Специальный рейс, который выполнила авиакомпания Aegean, доставил из Афин в московский аэропорт "Шереметьево" 106 россиян. Наши соотечественники оказались заблокированы на территории Греции из-за пандемии коронавируса COVID-19 и закрытия границ.

Фото: AFP
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Как сообщили "РГ" греческие дипломаты, спецрейс состоялся по инициативе правительства Греции в рамках взаимного сотрудничества между Грецией и Россией. Организацию перелета координировало посольство Греции в Москве в сотрудничестве с тремя генеральными консульствами Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске, и в тесном взаимодействии с МИД Российской Федерации.

Сотрудники посольства РФ в Греции оказали россиянам необходимое содействие при вылете авиалайнера из афинского международного аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса. Позже этим же рейсом из Москвы в Афины вылетели 170 граждан Греции, оказавшиеся заблокированными в России и желающие вернуться на родину.

Следует отметить, что первый вывозной рейс из Греции состоялся 27 апреля. Тогда в в Россию были доставлены 84 россиянина.

В посольстве России в Греции отметили хорошее взаимодействие с греческими государственными структурами. "Благодарны греческим властям за оперативную помощь в решении оргвопросов", сообщило российское диппредставительство на своей странице в Twitter.

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