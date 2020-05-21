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Рубрика: Власть

Золотов поздравил семью героев и передал поздравления от президента России

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии
Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии


Семья Волошиных: 73 года вместе

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина и его супругу, ветерана труда космической отрасли, Нинель Константиновну с 73-летием совместной жизни.

Фото: БУК "Краснокамский краеведческий музей"
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Познакомились Алексей и Нинель в 1947 году в Москве в Театре оперетты, куда будущие молодожены пришли по приглашению общих знакомых. С момента этой встречи вся их жизнь изменилась - легкая улыбка Нинель Константиновны растопила сердце строгого военного, боевого офицера, Героя Советского Союза. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, а через год в их семье родился сын Алексей. Алексей Прохорович и Нинель Константиновна прошли долгий и счастливый жизненный путь, в результате которого им удалось создать большую и дружную семью, воспитать сына, порадоваться рождению внучки и трех правнучек, а главное - сохранить любовь спустя много лет.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что торжественное мероприятие для супружеской пары провели в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии. Здесь ветеран проходит лечение и, конечно же, его сопровождает жена Нинель Константиновна. В режиме видеоконференции главнокомандующий пообщался с четой Волошиных и передал поздравления от Президента России.

- От лица руководства Росгвардии, от всего личного состава и от себя лично, горячо и сердечно поздравляю вас с 73-летием вашей совместной жизни, - сказал Виктор Золотов. - Я говорил с верховным главнокомандующим, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, рассказал о вашем празднике. Он просил передать вам самые теплые поздравления, пожелать счастливой семейной жизни, здоровья вам и вашей большой дружной семье. Вы являетесь примером не только для молодежи, но и для сотен тысяч российских семей в том, как нужно любить, вести быт, преодолевать трудности, воспитывать детей. Спасибо вам за все за это и низкий поклон. Я хочу пожелать Алексею Прохоровичу, находящемуся на лечении, скорейшего выздоровления. Чтобы вы скорее вернулись домой, к своим близким. Мы вас очень любим. Алексея Прохоровича и вас, Нинель Константиновна, мы приглашаем и обязательно ждем на предстоящем Параде Победы.

Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии

Супруга Героя Советского Союза выразила благодарность руководству и медицинскому персоналу Главного военного клинического госпиталя Росгвардии за качественное лечение, за внимание и теплоту, с которой относятся к ветерану врачи, медицинские сестры и санитары.

Начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Рябчиков и начальник ГВКГ Росгвардии Виктор Губань вручили супругам Волошиным цветы и подарки.

Путь Героя

Алексей Прохорович Волошин принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. За войну пять раз был ранен. Воевал на Юго-Западном фронте, во время Сталинградской битвы командовал батареей в 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Сражался на Курской Дуге, форсировал Днепр, дрался с фашистами на Украине.

В сентябре 1943 года в Гомельской области его батарея одной из первых форсировала Днепр, отразила несколько ожесточенных атак на плацдарм, уничтожила 11 танков.

Фото: Игорь Онучин / ТАСС
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года Волошину Алексею Прохоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№2429).

Осенью 1944 года произошло еще одно знаменательное событие в жизни героя-фронтовика. Президент США Франклин Рузвельт решил наградить высшей воинской офицерской наградой своей страны - "Серебряной Звездой" - четырех советских младших офицеров, отличившихся в боях против фашистских захватчиков, и удостоенных звания Героя Советского Союза. В октябре в Свердловском зале Кремля "Серебряную Звезду" советским офицерам вручали представитель американского президента Гопкинс, посол США Гарриман.

24 июня 1945 года Алексей Прохорович участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади, был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии.

После войны продолжал военную службу до 1975 года.

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