22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому

22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. Если открыть православный молитвослов на разделе под названием "Молитвы об исцелении", то там мы обязательно найдем обращение к святителю Николаю Чудотворцу. Так же как в главах "Молитвы, читаемые в тревоге за будущее", "Молитвы о путешествующих", "Молитвы, читаемые в нужде", "Молитвы в бедности, или при потере имущества, денег", и это еще не все. Русские молились Николаю Угоднику Божьему в минуты, когда совсем край, уповая на его скорую помощь и заступничество.

Среди эмигрантов первой волны ходила удивительная история, связанная с Николаем Чудотворцем, известна она со слов знаменитого певца, поэта, композитора Александра Вертинского. Дело было в Харбине, в 20-х годах прошлого века. В Харбине тогда было много русских, и кто-то прямо на вокзале повесил икону одного из самых почитаемых в России святых - Николая Чудотворца, покровителя путешествующих и гонимых. И вот однажды пестрая привокзальная публика стала свидетельницей того, как к иконе подбежал пожилой китаец, упал перед ней ниц, причитая: "Старика вокзала, старика вокзала!" Как выяснилось, китаец вышел в лодке порыбачить и не заметил, как поднялся шторм. Его лодчонку швыряло о волны с такой силой, что рыбак уже прощался с жизнью, помощи ждать было неоткуда. И вдруг, как во сне, он увидел перед собой образ седого старичка, которому русские молились на вокзале. Не зная, как обратиться к святому, он по-своему, коверкая чужой язык, взмолился о помощи: "Старика вокзала! Старика вокзала!" Что было дальше, китаец и сам не мог объяснить: очнулся он целым и невредимым, с хорошим уловом рыбы. Свое чудесное спасение он приписал помощи "святого русских" - "старика вокзала", которого и бросился тут же благодарить.

Как написано в житиях Николая Чудотворца, составленных в XVI веке: "Прииди в Русь и виждь, что нет града и села, в котором не было бы чудес Святого Николы, которых по множеству их невозможно и записать". Никогда при жизни не связанный с Россией, святой Николай Чудотворец был всегда первым, самым любимым покровителем и заступником каждого, с верой и молитвой прибегающего к его помощи. Вот что можно прочитать в одной из книг начала XVIII века, зафиксировавшей чудеса, явленные по молитве к угоднику Божьему Николаю: "…он является скорым, без промедления, защитником всех, находящихся в бедах, спасает от потопления и из глубины морской переносит на сушу, избавляет от смертной казни мечом и иных родов смерти на войне, подает исцеление слепым, хромым - хождение, глухим - слышание, немым - глаголание. Премногих он обогатил, когда те находились в крайней нищете, спасая от лютой смерти, голодным давал пищу, а невинно оклеветанным спасение. Во все концы земные известны его чудотворения".

Само житие святого по объему гораздо скромнее, чем тома, посвященные свидетельствам бесчисленных чудес, произошедших по молитве к святителю уже после его смерти и вплоть до наших дней. И это не случайно. Безусловно, при жизни святитель следовал заповеди Божьей о том, что творить добро надо, не просто скрывая это от людского глаза и уха, но так, чтобы даже твоя правая рука не ведала, что делает левая. Поэтому только малая часть прижизненных чудотворений святителя дошла до нас, немногое известно и о его земной жизни. Тем не менее, мы знаем, что он был единственным, поздним и желанным ребенком в благочестивой семье. Его родители, прося Бога о сыне, обещали посвятить его Богу, и их молитва была услышана. Предположительно, в 260 г., в городе Патары области Ликии в Малой Азии (сейчас Турция) у Феофана и Нонны родился мальчик, получивший при крещении имя Николай, что по-гречески означает "победивший народ". С раннего детства Николай отличался не просто необычайной мудростью, но и тягой к добру, к служению другим людям. Например, все деньги, перешедшие к нему по наследству от родителей, он раздал бедным, причем старался делать это так, чтобы те не узнали, кто же был их благодетелем. Известен случай, когда Николай, уже будучи в священном сане, с риском для жизни заступился за невинно оклеветанных и осужденных на смерть.

Конечно, некоторые из чудотворений, произошедших по молитве святого, не могли оставаться в тайне. Например, жизнеописание святого рассказывает о том, как во время морского путешествия в Иерусалим, на глазах многих свидетелей святитель силой своей молитвы усмирил бурю и воскресил молодого матроса, упавшего с мачты на палубу и разбившегося насмерть. Множество больных и бесноватых исцелялись после того, как обращались к святому Николаю за помощью. Став епископом ликийского города Миры - отсюда еще одно имя святителя, Николай Мирликийский, - он все силы направил на служение людям. Сохранились свидетельства того, как в трудные годы голода он чудесным образом спас свой город от неминуемого вымирания. Причем почитали святого не только христиане, но и мусульмане - в Турции до сих пор с необычайным благоговением относятся к святителю, сохранилась башня и темница, в которую был заточен епископ Николай Мирликийский во времена гонения на христиан.

Святому выпала долгая и непростая жизнь, скончался он в 334 или 335 году, а уже после смерти его прославление вышло за пределы Малой Азии. Уже в V веке Николая Мирликийского начали чтить как святого греки, а первый храм, посвященный Николаю Чудотворцу, появился в России задолго до Крещения Руси и образования Древнерусского государства. Летописец Нестор свидетельствует, что в 882 году на могиле воеводы Аскольда, в Святом Крещении Николая, в Киеве была построена первая церковь во имя Святителя Николая. Так началась история почитания и прославления Николая Угодника в России. 22 мая в храмах будут звучать слова, обращенные к святому: "Правилом веры, образцом кротости, воздержания учителем показала тебя жизнь твоя пастве твоей. И потому смирением ты приобрел величие, нищетой - богатство: отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога о спасении душ наших".