Актер Венсан Кассель госпитализирован после падения со скутера

Венсан Кассель, один из ведущих сейчас европейских актеров, попал в больницу после того, как упал со скутера и несильно повредил лицо.

Согласно информации Mirror, инцидент с 53-летним французским артистом имел место в деревне Арбонн на юго-западе Франции 20 мая.

Уже на следующий день Венсан вышел на связь через соцсети, заверяя, что его здоровью ничего не угрожает.

Выписан ли пострадавший из частной клиники, куда он был помещен, - не уточнено.

Венсан Кассель известен по таким проектам, как культовая драма "Ненависть", "Черный лебедь", "Багровые реки", "Порок на экспорт", "Джейсон Борн", "12 друзей Оушена", а также по третьему сезону "Мира Дикого Запада".

Ранее сообщалось о похожей ситуации с Джорджем Клуни.