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22 мая 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 22 мая 2020 года № 107-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 19.05.2020 № 103-р ) следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 21 распоряжения изложить в следующей редакции:

"7) администрациям г. Свободный, Свободненского района Амурской области:

а) организовать выдачу пропусков для целей, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта;

б) при необходимости установить перечень иных исключительных и неотложных случаев для въезда (выезда) на территорию г. Свободный, Свободненского района Амурской области в соответствии с подпунктами "б", "в" подпункта 3 настоящего пункта, а также определить иной порядок (порядки) выдачи пропусков (для применения вместо Примерного порядка выдачи пропусков, приведенного в приложении к настоящему распоряжению), не противоречащий положениям настоящего пункта, который утверждается соответственно постановлением администрации г. Свободный Амурской области, администрации Свободненского района Амурской области и должен быть официально опубликован;

в) осуществлять материально-техническое обеспечение КПП в целях организации круглосуточной работы.";

2) пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции:

"5. Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, расположенным на территориях городских округов Амурской области город Благовещенск, город Свободный, город Белогорск, город Тында, город Шимановск, приостановить до 31.05.2020 (включительно) новые бронирования и заселения.

Санаторно-курортным организациям (санаториям), санаторно-оздоровительным детским лагерям круглогодичного действия, расположенным на территории Амурской области, приостановить до 01.07.2020 (включительно) новые бронирования и заселения.

Организациям отдыха детей и их оздоровления (всех типов), расположенным на территории Амурской области, до 01.07.2020 (включительно) не оказывать услуги по обеспечению летнего отдыха детей и их оздоровления.".

В.А.Орлов



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