Врач предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

При заражении коронавирусной инфекцией не рекомендуется принимать аспирин или анальгин для того, чтобы снизить температуру.

С таким предупреждением выступила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

По ее словам для того, чтобы снизить температуру, пациенту с COVID-19 лучше использовать парацетамол.

"Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин", - подчеркнула врач в своем видеообращении в соцсетях.

Также Ирина Вереютина отметила, что продвижение вируса по нервным волокнам может вызывать невралгию, снижение обоняния и вкусовых ощущений. Такие проявления могут быть предвестниками поражения головного мозга. При этом возможны такие симптомы, как головные боли, головокружение, нарушения памяти и сознания, а также нарушение координации.