Новости

Сегодня отопление придет во все дома в Подмосковье 13:10
Госдума приняла закон о выплатах семьям погибших военных 13:08
Высшая школа СНГ оценит влияние пандемии коронавируса на экономику 13:02
АвтоВАЗ не собирается "убивать" Lada Xray 13:01
Археологи рассказали, как и когда мыши "завоевали" Европу 13:01
В Сочи в обсерватор передали наркотики в упаковке от кефира 12:58
Госдума одобрила применение телемедицины при ЧС 12:57
В Волгограде за убийство инвалида осудили сиделку 12:55
В Свердловской области умер заболевший COVID-19 монах 12:51
Определены факторы, влияющие на способность детей к обучению 12:49
В Минздраве рассказали о формировании статистики по коронавирусу 12:42
На Урале запатентовали электронную маску от коронавируса 12:33
Таксопаркам Москвы компенсируют затраты на лизинговые платежи и кредиты 12:32
В Инте подозреваемая в превышении полномочий мэр лишилась работы 12:31
Пользователей Сети насмешили пассажиры бассейна на колесах 12:28
Челябинск и Тюмень готовы к поэтапному снятию ограничений по COVID-19 12:27
В Петербурге фотографа осудили за порносъемки с детдомовцами 12:19
Новейшие самоходки "Коалиция-СВ" начали поступать в войска 12:14
Саудовская Аравия выступила против контроля Израилем берега реки Иордан 12:09
Надо ли охлаждать турбину после поездки 12:06
Почти 85% вновь выявленных случаев коронавируса в Москве у людей младше 65 лет 12:03
Путь к совершенству: NI описал российское оружие для подводников 12:03
Российская группа Little Big установила очередной рекорд 11:53
"Панцирь-С1" защитил базу Северного флота от дронов "противника" 11:48
Врач предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Указания Росавиации
Как будем летать. Указания Росавиации
22.05.2020 11:45
Рубрика: Общество

Врач предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Текст: Руслан Мельников

При заражении коронавирусной инфекцией не рекомендуется принимать аспирин или анальгин для того, чтобы снизить температуру.

С таким предупреждением выступила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

Фото: Из архива Надежды Сагаевой.
Врач рассказала, что защищает ребенка в утробе матери от COVID-19

По ее словам для того, чтобы снизить температуру, пациенту с COVID-19 лучше использовать парацетамол.

"Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин", - подчеркнула врач в своем видеообращении в соцсетях.

Также Ирина Вереютина отметила, что продвижение вируса по нервным волокнам может вызывать невралгию, снижение обоняния и вкусовых ощущений. Такие проявления могут быть предвестниками поражения головного мозга. При этом возможны такие симптомы, как головные боли, головокружение, нарушения памяти и сознания, а также нарушение координации.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Цены на Brent вернулись к значениям двухдневной давности
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ