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Рубрика: Культура

Билл Клинтон и Джеймс Паттерсон напишут еще один детективный роман

Текст: Наталья Лебедева
Воодушевленные успехом своего литературного дебюта "Президент исчез" экс-глава Белого дома США Билл Клинтон и писатель Джеймс Паттерсон планируют создать еще один совместный детективный роман. Книга "Дочь президента" (The President's Daughter) выйдет в свет в июне 2021 года. Публикацией займутся издательства Alfred A. Knopf и Hachette.
Фото: Scott Roth/AP Фото: Scott Roth/AP
Фото: Scott Roth/AP

Новый литературный труд экс-президента и писателя продолжит первую книгу соавторов "Президент исчез", которая вышла в июне 2018 года и сразу же стала лидером продаж. Главному герою книги - президенту США, обнаружившему предателя в ближайшем окружении, пришлось уйти в подполье, чтобы защитить страну от разрушительной кибератаки.

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Второй роман продолжит рассказывать о непростой доле президентов, даже бывших. На этот раз интрига строится вокруг похищения дочери бывшего президента. Как пишет The Guardian, добиться максимальной реалистичности авторам поможет дочь Клинтона Челси. Более того, издательство анонсирует, что в книге будут детали, о которых мог знать только президент.

В своем обращении к читателям Билл Клинтон поблагодарил их за внимание к первой книге. "Я верю, что читателям понравится "Дочь президента" ровно так же, как мне нравится работать над этой книгой", - отметил он.

А Джеймс Паттерсон просто назвал совместную работу с Клинтоном "ключевой в своей карьере".

Справка "РГ"

Экс-президент США Билл Клинтон - автор нескольких научно-популярных и мемуарных произведений. Его дебютный роман "Президент исчез", написанный вместе с Джеймсом Паттерсоном, и автобиография "Моя жизнь" стали бестселлерами по всему миру.

Писатель Джеймс Паттерсон известен во всем мире как признанный мастер детективов и триллеров. В его писательской копилке более 130 произведений. Его первый роман "И пришел паук" вышел в свет в 1993 году.

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