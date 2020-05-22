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22.05.2020 14:15
Рубрика: Экономика

ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Текст: Роман Маркелов
Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

"По-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция в последние две недели была стабильной, чуть выше 3%", - заявила Набиуллина. По ее словам, такому эффекту в том числе поспособствовало прошедшее укрепление курса рубля на фоне повысившихся цен на нефть.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Пик годовой инфляции 2020 года придется на лето, ожидают в ЦБ. По текущему прогнозу Банка России, уровень инфляции по итогам 2020 года может составить 3,8-4,8% и останется на целевом уровне "вблизи 4%" в последующие годы. При этом без проведения мягкой денежно-кредитной политики, к которой сейчас перешел Банк России, инфляция в 2021 и 2022 годах может оказаться ниже 4%, допустила Набиуллина.

В представленном накануне социально-экономическом прогнозе Минэкономразвития говорится, что в 2020 году уровень инфляции составит 4% и останется на нем же в 2021-2023 годах.

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